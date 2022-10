Ambasador Polski 2022 – znamy laureatów plebiscytu KGHM

Lekarz, piłkarz, pisarz, żołnierze, organizatorzy kampanii o tematyce historycznej, dziennikarze – KGHM Polska Miedź S.A. po raz kolejny nagrodził wybitne osobistości, które swoimi działaniami przyczyniają się do promocji Polski na świecie. Rozstrzygnięta została IV edycja plebiscytu miedzianego giganta Ambasador Polski. Uroczystą galę swoim patronatem objął Prezydent RP Andrzej Duda.

Plebiscyt Ambasador Polski służy wyróżnieniu wybitnych osób, które w różnych obszarach pokazują globalnie, że Polska jest krajem ludzi z ogromną pasją i zaangażowaniem. Jak co roku wśród nominowanych znalazło się kilkadziesiąt osób, w tym osiągających sukcesy naukowców, przedstawicieli szeroko rozumianej kultury oraz sportowców.

Otwierając galę, Marcin Chludziński Prezes KGHM Polska Miedź S.A. podkreślał, że spółka jako biznesowy Ambasador Polski stara się promować ludzi i przedsięwzięcia, które propagują narodową markę.

–Dziś jako naród potrzebujemy wzorców, na których można się opierać. Potrzebujemy przykładów nieustępliwości, odwagi, ciężkiej pracy i talentu. Potrzebujemy polskich czempionów. Takimi właśnie osobami są laureaci naszego plebiscytu. Przyczyniają się do budowy wizerunku Polski poza granicami naszego kraju, ale także do budowy narodowej tożsamości, w tym wśród młodszego pokolenia. Do utrwalania świadomości tego, że Polska to kraj ludzi kreatywnych, o ogromnym potencjale, mogących odnosić sukcesy – mówił Marcin Chludziński.