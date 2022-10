Kęty: Ewentualne sankcje na aluminium z Rosji neutralne dla nas

Od wybuchu wojny w Ukrainie Grupa Kęty nie sprowadza aluminium z Rosji i Białorusi, więc ewentualne sankcje na Rosję są dla spółki neutralne, poinformował członek zarządu Piotr Wysocki

Mówi się o sankcjach USA na rosyjskie aluminium, czy to na właściciela Olega Dieripaskę i firmę Rusal [rosyjskiego producenta aluminium], czy całą produkcję rosyjską. Dla nas jest to zupełnie neutralne. Jeszcze parę lat temu 50% naszych zakupów pochodziło z Rusalu. W 2021 r. spadło to do kilkunastu procent. […] Po wybuchu wojny wycofaliśmy się z jakiejkolwiek współpracy i zakupów z firmami rosyjskimi - powiedział Wysocki podczas konferencji prasowej.

Zarząd spółki poinformował, że obserwuje w Europie skokowy wzrost import z Turcji.

To aluminium, które nie trafiło na rynki europejskie, zostało przekierowane do Turcji po bardzo niskich cenach. To tanie rosyjskie aluminium jest przerabiane na profile w Turcji i następnie importowane do Europy poprzez Turcję. Pracujemy z Polskim Stowarzyszeniem Aluminium, żeby zahamować napływ tego do Europy. W grę wchodzi np. cło na profile aluminiowe z Turcji - powiedział członek zarządu.