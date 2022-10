Dieta bogata w pomidory może zmniejszyć ryzyko raka

Od dawna naukowcy badają pożywienie pod kątem jego prewencyjnego działania w przypadku wielu chorób i schorzeń. Jednym z takich przykładów jest pomidor, który ma zdolność do chronienia nas przed rakiem złośliwym skóry - czerniakiem.

Nowotwór złośliwy skóry

Czerniak, czyli złośliwy rak skóry, który często bywa pomijany i niezauważany, ponieważ mylony on jest ze zwykłymi pieprzykami czy znamionami. Powstaje z wyniku zmian pigmentacji w melanocytach skóry. Może dawać przerzuty i nie wolno go ignorować. Jeżeli zauważymy u siebie jakieś nowe, podejrzanie wyglądające zmiany skórne, najlepiej udać się do dermatologa. Ważna jest także regularna profilaktyka oraz poddawanie się badaniom kontrolnym. Według Amerykańskiego Towarzystwa Rakowego, czerniak jest jednym z pięciu najczęściej występujących nowotworów, zaraz po raku piersi, płuc, jelita grubego oraz prostaty.

Badanie

Artykuł opublikowany na łamach Scientific Reports opisał przebieg doświadczenia na 35 samcach myszy, które karmiono 10% zawartością całej diety składająca się z suszonych pomidorów. Jednocześnie poddawane one były działaniu promieni UV. Co jednak interesujące, to to, że zaobserwowano u nich 50% niższe ryzyko wystąpienia guzów skórnych, w porównaniu z grupą kontrolną. Inne badanie wykazało zależność między spożyciem dużej ilości, zwłaszcza pomidorów poddanych jakiejś obróbce na skuteczną profilaktykę, jak i leczenie raka skóry. Zawdzięczają to one zawartości karotenoidów, które nadają im charakterystycznego koloru. Karotenoidy to grupa antyoksydantów, które walczą ze stresem oksydacyjnym wywołanym przez wolne rodniki, chronią skórę przed uszkodzeniami oraz nadają jej młodszy, jędrniejszy wygląd oraz chronią nasze DNA przed negatywnymi czynnikami chemicznymi, środowiskowymi oraz żywieniowymi. W badaniach nie zauważono żadnych istotnych różnic w ilości guzów u samic myszy. Są one jednocześnie dużo bardziej narażone na cięższy przebieg choroby.

Przetwory są lepsze

Likopen znajdujący się w pomidorach jest o dziwo lepiej wchłaniany oraz jest go po prostu więcej w przetworach pomidorowych, aniżeli w surowych pomidorach. Oczywiście pomidory jak najbardziej warto jeść, ale jeżeli zależy nam na większej ilości składników odżywczych, to lepiej sięgać po przecier pomidorowy, ketchup i sosy pomidorowe. Porównano również biodostępność likopenu z suplementu oraz zwykłej żywności. Wyniki były spodziewane, to znaczy prawie zawsze lepiej sięgać po normalną żywność, a suplementy zażywać w celu uzupełnienia ewentualnych niedoborów.

