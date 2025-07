Na jak długo dolar wraca do łask?

Dolar po wybiciu na minimach odzyskał trochę wartości. Pytanie, czy stenogramy z ostatniego posiedzenia amerykańskiego odpowiednika naszej RPP znów nie zepsują jego kursu. W tle Bitcoin wybija nowe szczyty, a Nowa Zelandia nie zmienia stóp.

Co z dolarem?

Amerykańska waluta ma za sobą przyzwoity tydzień. Po wybiciu wieloletnich minimów względem euro przyszedł czas na odrobienie części strat. Stenogramy z zapisków ostatniego posiedzenia Rezerwy Federalnej, które poznaliśmy wczoraj, nie dają nam jasnych wskazówek. Widać dwa wyraźnie różne obozy. Jeden wskazuje, że przy obecnych poziomach inflacji i przede wszystkim wysokich oczekiwaniach inflacyjnych, nie ma miejsca na obniżki w 2025 roku. Drugi wskazuje, że nawet w lipcu przy sprzyjających danych można myśleć o cięciach stóp. Oczekiwania rynku plasują się pomiędzy tymi dwoma opiniami. Obecnie dominuje scenariusz dwóch obniżek, najprawdopodobniej we wrześniu i grudniu. Jeżeli jednak dalej będziemy się oddalać od zmniejszenia stóp procentowych, będzie to sygnał, by kontynuować umocnienie dolara względem pozostałych walut. Korzystny scenariusz dla amerykańskiej waluty ma jednak jedną podstawową wadę. Widać, że w prognozach FED pojawia się wyższy wzrost gospodarczy i niższa inflacja niż wcześniej, co może sugerować jednak obniżki stóp i słabszego dolara.

Rekordy cen kryptowalut

Ostatnie dni to nie tylko przepływ środków na giełdy. Wraz z oczekiwaniami niższych stóp procentowych coraz więcej inwestorów zainteresowało się również kryptowalutami, a konkretnie Bitcoinem, bo stanowi on niemal 2/3 kapitalizacji tego rynku. Wczoraj pobito rekord wszech czasów na poziomie 112 000 dolarów. Jest to oczywiście największa stawka dolarowa. W polskich złotych cena była wyższa w styczniu tego roku, kiedy to kurs był o niemal 30 000 zł wyższy. Różnica wynika ze zmian wartości dolara amerykańskiego. Analitycy nie są zgodni co do powodu ostatniego wyskoku ceny tej kryptowaluty. Wskazuje się jednak na zamykanie bardzo dużej liczby krótkich pozycji, co wiązało się z dokupowaniem dodatkowych Bitcoinów. Być może właśnie ten ruch doprowadził do wczorajszego 2,5 proc. wybicia, dzięki któremu wyznaczono nowe rekordy cenowe.

Nowa Zelandia nie zmienia stóp

Zgodnie z oczekiwaniami Bank Rezerwy Nowej Zelandii nie zmienił wczoraj poziomu stóp procentowych. Główna stawka wynosi w dalszym ciągu 3,25 proc. W kraju, w którym inflacja wynosi obecnie 2,5 proc. i wzrasta, nie ma zbytnio przestrzeni na dalsze cięcia. Warto zwrócić uwagę, że również występuje tam wyższa inflacja bazowa od wskaźnika wzrostu cen dla konsumentów. Oznacza to, że nie należy oczekiwać zbyt szybkich zmian. Z drugiej strony należy pamiętać, że Nowa Zelandia podaje dane o inflacji co kwartał, w związku z czym niedługo poznamy nowe odczyty i będzie to od razu informacja za pełne 3 miesiące.

Dzisiaj w kalendarzu danych makroekonomicznych warto zwrócić uwagę na:

14:30 – USA – protokół z posiedzenia FOMC (odpowiednika RPP).

Maciej Przygórzewski – główny analityk w InternetowyKantor.pl

