Od 1 sierpnia więcej bagażu na pokładzie linii Ryanair

Ryanair negocjuje z kilkoma polskimi lotniskami ws. zwiększenia liczby lotów i pasażerów - poinformował PAP dyrektor generalny linii Michael O’Leary. Dodał, że od 1 sierpnia przewoźnik będzie umożliwiał wniesienie na pokład samolotu większego darmowego bagażu podręcznego.

Ryanair podpisał w tym tygodniu umowę z lotniskiem Warszawa-Modlin, która zakłada zwiększenie liczby lotów oraz liczby pasażerów przewoźnika w podwarszawskim porcie lotniczym z 1,5 mln rocznie do 5 mln w 2030 r. O’Leary został zapytany przez PAP, czy Ryanair planuje podobne działania również w przypadku innych polskich lotnisk.

Tanie linie negocjują z kilkoma lotniskami w Polsce

W tym momencie jesteśmy w trakcie negocjacji z kilkoma polskimi lotniskami (ws. zwiększenia liczby lotów i pasażerów - PAP) latem 2026 r. I spodziewamy się, że we wrześniu lub październiku tego roku ogłosimy (…) plany rozwoju co najmniej trzech naszych dużych polskich baz - Krakowa, Gdańska i Wrocławia. Dodatkowo również w Modlinie odnotujemy w 2026 r. wzrost - powiedział w rozmowie z PAP O’Leary.

Przypomniał, że obecnie największą bazą linii w Polsce jest Kraków, gdzie przewoźnik ma 12 samolotów.

Pytany, czy Ryanair rozważa uruchomienie lotów z Radomia, stwierdził, że nie uważa tego za najlepszy pomysł. Jak ocenił, lotnisko w Radomiu znajduje się „nieco zbyt daleko od Warszawy” i nigdy nie zastąpi Lotniska Chopina oraz portu lotniczego w Modlinie jako „bram do Warszawy”. Dodał, że Ryanair woli zwiększać liczbę połączeń na tych dwóch lotniskach, jednak nie wykluczył też otwarcia 2-3 tras z Radomia w przyszłości.

Szef irlandzkiej linii ocenił również, że „polska gospodarka ma się dobrze”, a skłonność do podróżowania za granicę stale rośnie. Zaznaczył jednak, że jest również wielu turystów zza granicy, którzy chcą przyjechać do Polski.

Od 1 sierpnia większe rozmiary bagażu podręcznego

O’Leary odniósł się również do zapowiadanego wcześniej zwiększenia wymiarów bagażu podręcznego, który pasażerowie Ryanaira mogą wnieść na pokład w cenie biletu. Jak przypomniał, Unia Europejska niedawno uzgodniła z branżą, że minimalne wymiary darmowego bagażu podręcznego muszą wynosić przynajmniej 40 x 30 x 15 cm. Stwierdził, że Ryanair przyjął tę propozycję z zadowoleniem i w pełni się z nią zgadza.

Dlatego zwiększymy nasz rozmiar (bagażu - PAP) z 40 x 25 x 20 cm do 40 x 30 x 20 cm, a to nieco więcej niż przewidują przepisy UE. Spodziewamy się, że do końca lipca zmienimy wszystkie nasze sizery bagażowe (urządzenia do pomiaru bagażu - PAP) przy bramkach. A nowe, większe rozmiary bagażu zaczną obowiązywać od 1 sierpnia - powiedział O’Leary.

Pytany przez PAP, czy zmiana nie wpłynie na ceny biletów, stwierdził, że nie będzie potrzeby wprowadzania podwyżek.

Szef Ryanaira skrytykował też pomysł Parlamentu Europejskiego, zgodnie z którym każdy pasażer mógłby zabrać ze sobą do samolotu dwie sztuki bagażu podręcznego.

Jest tu drobny problem techniczny – dwie bezpłatne sztuki bagażu podręcznego nie mieszczą się w samolocie. Nie ma na nie wystarczająco dużo miejsca. Dlatego sądzimy, że to nie przejdzie. Uważamy, że ta propozycja to typowy przykład sytuacji, w której Parlament wpada na jakiś szalony pomysł, który okazuje się niemożliwy do wdrożenia. Parlament Europejski jest pełen szaleńców. Oni uwielbiają wymyślać szalone rzeczy - powiedział O’Leary.

Inwestycje w lotnisko w Modlinie

W umowie z lotniskiem Warszawa-Modlin Ryanair zobowiązał się zainwestować ponad 400 mln dol., zwiększyć liczbę stacjonujących tam samolotów z czterech do ośmiu, otworzyć co najmniej 25 nowych tras oraz utworzyć 200 nowych miejsc pracy w Modlinie. Podwarszawskie lotnisko zobowiązało się z kolei do rozbudowy terminala z czterech do ośmiu stanowisk odprawy pasażerów i zwiększenia do 12 liczby miejsc postojowych dla samolotów do września 2027 r. Port ma też utworzyć 400 nowych miejsc pracy m.in. przy obsłudze pasażerów, ochronie lotniska, w usługach i handlu.

To korzystne dla obu stron – zarówno dla Ryanaira, jak i Modlina. Oznacza to, że żegnamy 3-letni spadek ruchu w Modlinie i rozpoczynamy 5-letni program szybkiego wzrostu - dodał O’Leary.

Ryanair to przewoźnik niskokosztowy, który działa w 37 krajach i korzysta z 230 lotnisk, a 90 z nich to jego stałe bazy. Jest największą linią lotniczą w Polsce; wykonuje ponad 2 tys. lotów tygodniowo z 13 lotnisk, a sześć z nich to bazy Ryanaira. Stacjonuje tam 44 samolotów irlandzkiej linii. Jak zapowiadał prezes będącej częścią grupy Ryanair linii Buzz Michał Kaczmarzyk, Ryanair planuje przewieźć w 2025 r. ok. 19 mln pasażerów w Polsce i ponad 200 mln pasażerów w Europie.

Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa-Modlin znajduje się 37 km od centrum Warszawy, w pobliżu drogi ekspresowej S7 i linii kolejowej Warszawa-Modlin. Według danych Urzędu Lotnictwa Cywilnego w 2024 r. Modlin był jednym z dwóch lotnisk w Polsce, które odnotowały spadek liczby pasażerów. Podwarszawski port w 2024 r. obsłużył 2 mln 697 tys. 575 pasażerów, co oznacza spadek z 3 mln 399 tys. 650 osób w 2023 r. - o 20,7 proc. Zdaniem ULC miało to związek ze zmniejszeniem liczby miejsc oferowanych przez Ryanaira.

Bartłomiej P. Pawlak (PAP), sek

