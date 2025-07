Odbicie deweloperów

Prawie wszystkie obligacje Ghelamco wróciły do notowań powyżej 90 proc. (z nawet 60 proc. dwa miesiące wcześniej), poprawiły się też notowania Cavatiny. Raporty sprzedażowe wskazują z kolei na umiarkowanie, ale jednak udany II kwartał dla deweloperów mieszkaniowych.

Z ostatecznym podsumowaniem sprzedaży mieszkań przez deweloperów notowanych na Catalyst tradycyjnie trzeba jeszcze poczekać na raport ze strony Robyga, ale nawet gdyby ten okres okazał się nieudany dla spółki, branża mieszkaniowa jako całość zaprezentuje się nie gorzej niż w I i II kwartale, zaś jeśli okaże się przeciętnie udany, będziemy mogli mówić o kontynuacji niemrawego, ale jednak wzrostu.

Część deweloperów już teraz może pochwalić się znaczącym przyrostem kontraktowanych mieszkań, spowolnienie innych nie wydaje się specjalnie dokuczliwe dla ich bieżącej i przyszłej sytuacji finansowej. Wszak pierwsza połowa roku i tak nie jest zazwyczaj okresem najbardziej intensywnych transakcji, a nadzieje na sezonowe ożywienie są tym razem wspierane przez dodatkowy efekt w postaci spadku stawek WIBOR po obniżkach stóp o łącznie 75 pkt bazowych. Sześciomiesięczna stawka WIBOR zanurkowała głęboko poniżej bariery 5 proc. (4,85 proc.), powyżej niej utrzymuje się trzymiesięczna (5,03 proc.), ale jest to kwestią czasu i jeszcze jednej decyzji o obniżce, a powszechnie spodziewanych jest ich więcej. Deweloperzy są najliczniej reprezentowaną na Catalyst branżą i siłą rzeczy najczęściej także obecną w portfelach indywidualnych inwestorów (trafiły do nich nie tylko przez emisje publiczne, ale także w ramach ofert private placement), stąd koniunktura w branży mieszkaniowej jest pod baczną obserwacją. Co ciekawe, ma ona znaczenie także dla deweloperów komercyjnych, ponieważ zarówno Ghelamco, jak i Cavatina czy Olivia dywersyfikują swoją działalność o ten sektor wobec zmniejszonego popytu inwestorów finansowych na gotowe i pracujące już biurowce.

Jednak ostatnia poprawa notowań obligacji Ghelamco i Cavatiny związana jest bardziej ze zmianą ich sytuacji finansowej, a nie z koniunkturą na rynku mieszkaniowych. Belgijski właściciel Ghelamco spłacił w czerwcu swoje obligacje, a kilka dni temu Ghelamco Invest - spółka celowa emitująca obligacje na polskim rynku - pozyskała z grupy środki na wykup lipcowej serii. Udowodniła w ten sposób swoją zdolność do rozwiązywania bieżących problemów płynnościowych, a inwestorzy na nowo uwierzyli, że plany pozyskania dalszych środków na wykup kolejnych serii (sprzedaż Vibe I, refinansowanie aktywów) zostaną zrealizowane. Pozwolenie na użytkowanie uzyskał także kolejny sztandarowy projekt Ghelamco w stolicy - biurowiec The Bridge, co oczywiście także wzmacnia wizerunek firmy wśród inwestorów. Z kolei obligacje Cavatiny traciły wcześniej trochę ze względu na przecenę papierów Ghelamco, a trochę ze względu na niskie wskaźniki płynności w kolejnych raportach i napięty tegoroczny harmonogram zapadalności kolejnych serii obligacji (w przyszłym roku czasowo się rozluźni). Spółka uplasowała jednak emisję na ponad 50 mln zł rozliczoną cześciowo właśnie seriami zapadającymi w dalszej części roku i zrefinansowała jeden ze swoich biurowców (leasing zwrotny) także wskazując inwestorom, że jest w stanie pozyskiwać gotówkę i to z wyprzedzeniem w stosunku do zapadających zobowiązań.

Spadek stóp procentowych może wspierać biznes deweloperów, ale niekoniecznie jest na rękę samym inwestorom, którzy muszą liczyć się ze spadkiem przychodów z odsetek od posiadanych obligacji. Emisje o stałym oprocentowaniu są na naszym rynku rzadkością, ale jest wśród nich jeden wyjątek. Resort finansów oferuje w stałej sprzedaży obligacje trzyletnie, których oprocentowanie w lipcowej ofercie (5,65 proc.) przewyższa rentowność notowanych papierów trzyletnich (PS0527) aż o 1,5 pkt proc. Jeśli najnowsze projekcje inflacyjne sprawdzą się w rzeczywistości, oszczędnościowe trzylatki pobiją nie tylko obligacje skarbowe indeksowane inflacją, ale również obligacje korporacyjne o najwyższych ratingach (i najniższych marżach), zaś premia za ryzyko kredytowe istotnie spadnie, a już teraz nie jest ona najwyższa.

Emil Szweda, Obligacje.pl

