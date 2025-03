Tego nie rób z pomidorami - tracą cudowne właściwości

Pomidory (Solanum lycopersicum) stanowią istotny element diety, dostarczając cennych składników odżywczych oraz bioaktywnych związków korzystnych dla zdrowia. W celu zachowania ich walorów sensorycznych oraz prozdrowotnych, kluczowe jest odpowiednie przechowywanie tych owoców.

Jak temperatura otoczenia wpływa na pomidory?

Jednym z najczęściej popełnianych błędów w kontekście przechowywania pomidorów jest umieszczanie ich w lodówce.

“Pomidory przez wiele osób są uważane za tzw. superfoods. I słusznie. To głównie za sprawą likopenu, który ma działanie antyoksydacyjne i przeciwzapalne. Dlatego jedzenie pomidorów może mieć bardzo dobry wpływ na twoje zdrowie. Ale jest jedna rzecz, przez którą tracą swoje prozdrowotne właściwości” – podkreśla doktor dietetyki Michał Wrzosek.

Badania wykazały, iż ekspozycja na niską temperaturę prowadzi do utraty lotnych związków aromatycznych, co negatywnie wpływa na ich smak i zapach. Ponadto, niska temperatura może zaburzać dojrzewanie pomidorów, prowadząc do niekorzystnych zmian w ich strukturze oraz ograniczenia syntezy likopenu – karotenoidu o silnych właściwościach antyoksydacyjnych.

“Niestety likopen źle reaguje na niskie temperatury” – wyjaśnia dietetyk.

W związku z tym, zaleca się przechowywanie pomidorów w temperaturze pokojowej, na przykład na kuchennym blacie, co sprzyja zachowaniu ich wartości odżywczej i sensorycznej.

Dlaczego warto spożywać pomidory?

Pomidory stanowią bogate źródło licznych składników odżywczych, istotnych dla prawidłowego funkcjonowania organizmu. Zawierają wysoką ilość witaminy C, która wykazuje działanie immunostymulujące i wspomaga syntezę kolagenu. Dodatkowo, obecny w pomidorach likopen wykazuje właściwości przeciwutleniające, mogące przyczyniać się do redukcji stresu oksydacyjnego i zmniejszenia ryzyka chorób sercowo-naczyniowych oraz nowotworów. Pomidory dostarczają również błonnika pokarmowego wspomagającego perystaltykę jelit oraz przyczyniającym się do regulacji poziomu glukozy we krwi. Z kolei znaczna zawartość potasu wpływa korzystnie na funkcjonowanie układu sercowo-naczyniowego.

To zapamiętaj

Aby zachować pełnię wartości odżywczych i sensorycznych pomidorów, należy unikać ich przechowywania w niskiej temperaturze, co może prowadzić do utraty kluczowych związków bioaktywnych. Regularne spożywanie pomidorów może przynieść korzyści zdrowotne, zwłaszcza w kontekście profilaktyki chorób przewlekłych. Optymalne warunki przechowywania oraz dieta bogata w produkty roślinne sprzyjają utrzymaniu homeostazy organizmu i wspierają jego prawidłowe funkcjonowanie.

Filip Siódmiak

