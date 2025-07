Iga Świątek triumfuje. Kosmiczny tenis Polki!

Iga Świątek wygrała z amerykańską tenisistką Amandą Anisimovą 6:0 6:0 w finale wielkoszlemowego Wimbledonu na kortach trawiastych w Londynie. Nigdy nawet o tym nie marzyłam - powiedziała Iga Świątek po finale wielkoszlemowego Wimbledonu

Mecz trwał zaledwie 57 minut. Pierwszy raz od 114 lat zdarzyło się, by w finale tego turnieju jedna z tenisistek nie wygrała ani jednego gema.

24-letnia Polka wywalczyła pierwszy tytuł na kortach All England Tennis and Croquet Clubu, jednocześnie pierwszy wielkoszlemowy w tym sezonie, a łącznie szósty w karierze.

Iga Świątek zdobyła tytuł mistrzyni Wimbledonu w imponującym stylu / autor: PAP/ EPA/TOLGA AKMEN

W finałach wielkoszlemowych jest niepokonana, ma na swoim koncie pięć triumfów - cztery w Paryżu (2020, 2022-24) i jeden w nowojorskim US Open (2022).

Iga Świątek, triumfując w Wimbledonie, w klasyfikacji wszech czasów wyprzedziła m.in. Szwajcarkę Martinę Hingis i Rosjankę Marię Szarapową, a goni mające w dorobku po siedem m.in. Belgijkę Justine Henin i Amerykankę Venus Williams.

Iga Świątek w finale na korcie Wimbledonu / autor: PAP/EPA/NEIL HALL

Iga Świątek odgrywa piłkę na trawiastym korcie Wimbledonu / autor: PAP/EPA/NEIL HALL

24-letnia Polka wywalczyła pierwszy tytuł na kortach All England Tennis and Croquet Clubu / autor: PAP/EPA/NEIL HALL

Jeszcze nie wiem, ile to dla mnie znaczy, bo to jest surrealistyczne. Nigdy nawet o tym nie marzyłam. To marzenie było zbyt odległe - przyznała 24-letnia Polka w wywiadzie na korcie.