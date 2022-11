Zboże jednak ruszyło z Ukrainy

Trzy statki ze zbożem opuściły porty ukraińskie do południa we wtorek - poinformowało centrum koordynacyjne ONZ. Ruch statków odbywa się we wtorek drugi dzień od wycofania się Rosji z umowy o bezpiecznym eksporcie ukraińskich produktów przez Morze Czarne.

Oświadczenie centrum koordynacyjnego głosi, że przejście statków zostało uzgodnione przez delegacje Ukrainy, Turcji i ONZ, a delegacja Rosji została o nim poinformowana.

Centrum dodało także, że Amir Abdulla, koordynator ONZ ds. eksportu zboża z Ukrainy, kontynuuje rozmowy ze wszystkimi trzema państwami, zabiegając o przywrócenie pełnego udziału stron.

Tymczasem agencja Interfax Ukraina podała, powołując się na serwis Marinetraffic, że z portu w Odessie wypłynęły we wtorek cztery statki z ładunkiem zboża. Serwis Marinetraffic monitoruje ruch statków. Według tych danych cztery jednostki płyną do Stambułu i portu Mersin w południowej Turcji. Z odeskiego portu wypłynęły: SSI Challenger pod banderą Wysp Marshalla, Nimet Torlak pod banderą Liberii, Bomustafa O, pod banderą panamską i Sealock pod banderą Tanzanii.

O przyszłości inicjatywy zbożowej, czyli eksporcie zboża ukraińskiego, rozmawiali telefonicznie ministrowie obrony Ukrainy i Turcji: Ołeksij Reznikow i Hulusi Akar - podała we wtorek agencja Ukrinform. W rozmowie uczestniczył też minister infrastruktury Ukrainy Ołeksandr Kubrakow.

„Kontynuowanie inicjatywy zbożowej jest bardzo ważne, bowiem przyczyniła się ona w znacznym stopniu do rozwiązania globalnego kryzysu żywnościowego. (…) Inicjatywa wysyłania zboża, która jest działalnością o charakterze humanitarnym, powinna być oddzielona od czynników konfliktowych” - powiedział Akar, którego słowa cytuje ministerstwo obrony Turcji.

Rosja wycofała się w weekend z zawartej latem br. umowy w sprawie bezpiecznego eksportu zboża ukraińskiego przez Morze Czarne. Eksport ten został zablokowany w lutym na skutek napaści rosyjskiej na Ukrainę; następnie ustalenia z udziałem ONZ i Turcji, nazywane inicjatywą zbożową, umożliwiły wznowienie eksportu.

Turcja i ONZ kontynuowały w poniedziałek inspekcje statków ze zbożem, zgodnie z porozumieniami, już bez udziału kontrolerów z Rosji. Rosyjskie ministerstwo obrony oświadczyło w poniedziałek, że wstrzymuje ruch swoich statków w „korytarzu zbożowym”, którego utworzenie przewidywały umowy z Turcją i ONZ.

PAP/ as/