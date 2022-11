Orlen wśród największych firm świata. Fuzja z PGNiG staje się faktem

Połączyliśmy się z PGNiG. Tym samym finalizujemy procesy przejęć, dzięki którym wchodzimy do grona 150 największych firm na świecie - poinformował prezes PKN Orlen, Daniel Obajtek w mediach społecznościowych

17 października Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo złożyło wniosek do zarządu Giełdy Papierów Wartościowych o zawieszenie obrotu akcjami spółki oraz wykluczenie ich z obrotu giełdowego w związku z połączeniem z PKN Orlen. Zgodnie z wnioskiem, zawieszenie obrotu akcjami PGNiG ma nastąpić od 31 października 2022 r. do dnia ich wykluczenia z obrotu giełdowego, tj. dnia wpisania połączenia z PKN Orlen do rejestru.

Akcjonariusze PGNiG podczas nadzwyczajnego walnego zgromadzenia przegłosowali 10 października jej połączenie z PKN Orlen. Za odpowiednią uchwałą padło ponad 99,99 proc. oddanych głosów, reprezentujących 85,83 proc. akcjonariuszy PGNiG.

Uchwała przewiduje połączenie spółki z PKN Orlen poprzez przeniesienie całego majątku PGNiG, obejmującego wszystkie aktywa i pasywa na PKN Orlen w zamian za akcje, które PKN Orlen wyda akcjonariuszom spółki zgodnie z postanowieniami planu połączenia spółek. Plan ten przewiduje, że w zamian za jedną akcję PGNiG jego akcjonariusze otrzymają 0,0925 akcji Orlenu.

Rząd na połączenie Orlenu i PGNiG zgodził się 26 września. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PKN Orlen podjęło uchwałę w sprawie połączenia z PGNiG oraz o odpowiednich zmianach w statucie PKN Orlen 28 września br.

Czytaj też: Transformacja – wyzwanie, któremu sprostają najwięksi

Twitter, PAP/KG