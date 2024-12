Obajtek: obecny zarząd Orlenu działa na szkodę spółki

Na konferencji prasowej byłych Członków Zarządu i Rady Nadzorczej ORLEN były prezes Orlenu Daniel Obajtek poinformował, że złożył do prokuratury zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez obecny zarząd Orlenu. Zdaniem wnioskodawców niegospodarność polega na zaniechaniu wielu niezbędnych działań biznesowych.

Zarząd, który obecnie zarządza Orlenem to są kukły, które realizują zlecenia polityczne swoich mocodawców – powiedział Daniel Obajtek. Uważam, że to jest jeden wielki cyrk.

Zarząd obecny chwali się tylko działaniami, które myśmy zaplanowali i wdrożyli – wskazywał były prezes Orlenu.

Jako przykład podał fuzję Orlenu z Lotosem, czy budowę farmy wiatrowej na Bałtyku.

„Atakowano nas za fuzję z Lotosem, a chodziło o to, by scentralizować zakupy ropy, by nas nie ogrywano. To też część działań, by odejść od zakupów ropy z Rosji. Odeszliśmy od zakupó gazu z Rosji, a poprzez przejęcie PGNiG uratowaliśmy firmę, gdyby nie kapitał Orlenu PGNiG stałby się masą upadłościową, bo nie miał dość kapitału, by obsługiwać wystarczające zasoby wolumenów gazu.”