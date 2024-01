Orlen sfinalizował przejęcie KUFPEC Norway

Orlen sfinalizował przejęcie spółki wydobywczej KUFPEC Norway - poinformował prezes Orlenu Daniel Obajtek w piątek na platformie X. Dodał, że ma to umożliwić zwiększenie wydobycia Grupy Orlen w Norwegii o 1 mld m sześć, do ponad 4 mld m sześc. w 2024 r.

„Sfinalizowaliśmy przejęcie spółki wydobywczej KUFPEC Norway” - napisał Obajtek w piątek na platformie X (dawniej Twitter). Przypomniał, że poprzez akwizycję wydobycie własne Orlenu zwiększy się w Norwegii o ponad 1 mld m sześc. gazu rocznie.

Jak informował wcześniej Orlen, umowna cena transakcji to 445 mln dol. i obejmuje wartość przejmowanych złóż, jak również wartość pozostałych aktywów KUFPEC Norway, w tym środki pieniężne, których wartość szacowano na 200 mln dol. W efekcie przejęcia kontroli nad KUFPEC Norway norweska spółka Orlenu PGNIG Upstream Norway zwiększy swoje udziały w eksploatowanych już złożach Gina Krog, Sleipner Vest, Sleipner Ost, Gungne i Utgard. Umowa przejęcia dotyczy wszystkich udziałów w spółce KUFPEC Norway wraz z całym jej majątkiem.

Orlen szacował, że w wyniku przejęcia KUFPEC Norway wydobycie gazu ziemnego Grupy Orlen w Norwegii wzrośnie o jedną trzecią i przekroczy 4 mld metrów sześc. rocznie, a dzienna produkcja węglowodorów PGNiG Upstream Norway już w 2024 r. przewyższy 100 tys. boe - baryłek ekwiwalentu ropy naftowej.

Wśród przejmowanych udziałów jest m.in. 30-proc. pakiet w złożu Gina Krog, przy czym w wyniku akwizycji udział PGNiG Upstream Norway wzrośnie tam do ponad 41 proc. Koncern przypomniał, że niedawno spółka Grupy Orlen wraz z partnerami koncesyjnymi poinformowała o odkryciu dodatkowych zasobów gazu zlokalizowanych bezpośrednio w pobliżu Gina Krog.

Grupa Orlen to multienergetyczny koncern, który posiada m.in. siedem rafinerii: cztery w Polsce - w tym największą w Płocku, dwie w Czechach i jedną na Litwie. Ma także ok. 3,1 tys. stacji paliw w Polsce, Niemczech i Czechach oraz na Słowacji, Litwie i Węgrzech. Zarządza również rozbudowanym segmentem petrochemicznym i segmentem wydobywczym węglowodorów. Planuje też rozwijanie projektów związanych z energetyką jądrową - do 2030 r. zamierza uruchomić co najmniej jeden mały reaktor jądrowy SMR.

PAP/X/kp