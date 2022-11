Raport: Inflacja głównym zagrożeniem dla rozwoju firm

69 proc. prezesów uważa, że inflacja wpłynie negatywnie na funkcjonowanie i rozwój ich firm, 43 proc. obawia się efektów pandemii, a 35 proc. dalszego wzrostu napięć geopolitycznych - wynika z raportu EY zrobionego w 10 krajach świata. Dodano, że w efekcie 95 proc. prezesów weryfikuje plany inwestycyjne.

Badanie EY CEO Outlook Pulse Survey przeprowadzono wśród 760 prezesów firm z 10 krajów i sześciu branż w sierpniu br.

Wynika z niego, że inflacja wybija się jako czynnik ryzyka numer jeden – 69 proc. respondentów badania uważa, że wpłynie ona negatywnie na funkcjonowanie przedsiębiorstwa i jego rozwój. 16 proc. z tej grupy uważa, że inflacja jest głównym zagrożeniem dla przychodów i rentowności organizacji. Równolegle, 15 proc. badanych uważa, że polityka monetarna nie będzie miała większego wpływu na wzrost gospodarczy i rozwój.

43 proc. badanych wskazało efekty pandemii jako ryzyko dla wzrostu firmy. Te obawy są najsilniejsze w Azji, jednak tak naprawdę dotyczą całego świata ze względu na kluczową pozycję Chin w wielu globalnych łańcuchach dostaw - podkreślono w raporcie.

W efekcie pandemii firmy mają narastające trudności w pozyskaniu wykwalifikowanych pracowników. 29 proc. prezesów stwierdziło, że to czynnik hamujący wzrost przedsiębiorstwa.

35 proc. ankietowanych uznało, że rozwój firm może hamować wzrost napięć geopolitycznych. Kolejnym kluczowym ryzykiem dla firm, który może wpłynąć na ich wzrost, są zmiany klimatu i rosnąca presja na zrównoważony rozwój – wymienia je 34 proc. badanych.

Wyzwania geopolityczne zmuszają firmy do weryfikacji planów inwestycyjnych – 95 proc. respondentów zrewidowała inwestycje dokonywane na poziomie międzynarodowym, 43 proc. opóźnia realizację planów inwestycyjnych do momentu poprawy sytuacji geopolitycznej, 40 proc. przekształca strukturę swoich łańcuchów dostaw, a 39 proc. przenosi aktywa operacyjne. Prawie jedna trzecia (30 proc.) wycofuje się z niektórych rynków, a 29 proc. rezygnuje z planowanych inwestycji. „Paradoksalnie, to szansa dla Polski – nasz kraj może być beneficjentem tendencji do skracania łańcuchów dostaw i przenoszenia ich z Azji do Europy” – ocenił Gęsicki.