Będzie zderzenie prezydent-rząd wokół cen energii!

Tzw. ustawa wiatrakowa nie zyska akceptacji prezydenta Karola Nawrockiego - powiedział w Studiu PAP jego rzecznik Rafał Leśkiewicz. Zapowiedział również, że prezydent niebawem przedstawi własne rozwiązanie, które pozwoli na zamrożenie cen prądu.

Rzecznik prezydenta w poniedziałek w Studiu PAP został zapytany o to, czy prezydent podpisze tzw. ustawę wiatrakową, która oprócz liberalizowania zasad inwestycji w wiatraki na lądzie, mrozi też ceny prądu dla gospodarstw domowych do końca tego roku.

Leśkiewicz: włączenie mrożenia cen energii do ustawy wiatrakowej nie zyska akceptacji prezydenta

Leśkiewicz odpowiedział, że ten drugi element jest dla Nawrockiego „rzeczą oczywistą”, jednak włączenie go do ustawy dotyczącej wiatraków jest w jego ocenie postawieniem prezydenta w „niezręcznej sytuacji”.

Na pewno to rozwiązanie nie zyska akceptacji pana prezydenta. W tej chwili trwają rozmowy w kancelarii prezydenta i niedługo przedstawimy nasze rozwiązanie - zapowiedział.

Dopytywany, czy oznacza to inicjatywę ustawodawczą prezydenta nawiązującą do jego obietnicy wyborczej „33 proc. mniej za prąd w 100 dni”, Leśkiewicz zapewnił, że prezydent wypełni tę obietnicę.

Na pewno pan prezydent Karol Nawrocki przedstawi rozwiązanie, które pozwoli na zamrożenie cen prądu, a zobaczymy jak zareaguje na to polski rząd - powiedział.

W poprzednim tygodniu minister energii Miłosz Motyka zaapelował do prezydenta Karola Nawrockiego, aby podpisał nowelizację tzw. ustawy wiatrakowej. Jego zdaniem to dobrze przygotowana regulacja, gwarantująca niskie ceny energii.

Anna Trzeciakowska: Biznes na wiatrakach w kryzysie

Na interesujący kontekst sporu w Polsce wokół energetyki wiatrowej wskazuje była minister klimatu i środowiska Anna Łukaszewska-Trzeciakowska.

A propos bubla wiatrakowego, którym Koalicja szantażuje @prezydentpl. Wiatrakowi inwestorzy w USA i U przeżywają ostatnio trudne chwile - wielomiliardowe odpisy nieopłacalnych inwestycji, awaryjne dokapitalizowania, fiasko kolejnych projektów – pisze na X Anna Łukaszewska-Trzeciakowska.

Okazuje się, że bez dopłat z budżetu i waszych kieszeni ten prąd się bardzo często nie opłaca. Nikomu. Ani inwestorowi ani odbiorcom A państwa, zaczynając od USA - dopłacają coraz mniej chętnie - prąd z lądowego wiatraka i PV nie jest ani tani ani stabilny ani bezpieczny dla systemu. Dziwicie się, że w Polsce tak walczą? – konkluduje

