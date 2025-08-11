Drożeją badania techniczne aut. Podwyżka o 50 proc.!

Opłaty za badania techniczne samochodów osobowych wzrosną o około 50 zł, do 149 zł - poinformował na poniedziałkowej konferencji prasowej wiceminister infrastruktury Stanisław Bukowiec. Dodał, że opłaty za inne rodzaje badań wzrosną proporcjonalnie.

Proponujemy, aby urealnienie za badanie techniczne samochodu osobowego wynosiło około 50 zł więcej, czyli do kwoty 149 zł. Opłaty za inne rodzaje badań wzrosną proporcjonalnie - powiedział wiceminister.

Dodał, że nowe stawki powinny zacząć obowiązywać od września tego roku.

Obecna stawka za badanie techniczne samochodu osobowego wynosi 98 zł i nie była zmieniana od 2004 roku.

Bukowiec: to urealnienie opłaty

Bukowiec powiedział, że przy urealnieniu opłat za badania techniczne resort przyjął rok 2020 jako bazowy, a wyliczenia zostały oparte na wskaźnikach inflacji.

Wiceminister podkreślił, że od wielu lat różne organizacje zrzeszające przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów wnosiły o urealnienie tej opłaty, ale przez ponad dwie dekady nikt nie chciał podnosić tego tematu.

Gdyby ta opłata była waloryzowana sukcesywnie, choćby o wskaźnik inflacji, nie byłoby tego problemu. (…) Przyjmując ze zrozumieniem postulaty przedsiębiorców z branży stacji kontroli pojazdów nie możemy jednak nie brać pod uwagę interesów polskich kierowców, którzy każdego roku są zobowiązani do dokonania przeglądu swojego pojazdu. Najważniejszym celem, jaki postawiliśmy sobie przy zmianie rozporządzenia, było zachowanie balansu między interesami przedsiębiorców a interesami polskich kierowców - balansu, który pozwoli odetchnąć stacjom kontroli pojazdów, ale nie obciąży zbytnio portfeli Polaków, właścicieli aut - dodał.

Bukowiec zaznaczył, że dotychczasowa wysokość opłaty za badanie techniczne należała w Polsce do najniższych w Europie; po urealnieniu nadal będzie znacznie niższa niż np. w Niemczech, we Włoszech, na Słowacji czy w Estonii, kształtując się na poziomie Węgier, Finlandii, Portugalii czy Grecji.

Będzie nowelizacja Prawa o ruchu drogowym

Wiceminister poinformował też, że Ministerstwo Infrastruktury ma plany na poprawienie bezpieczeństwa ruchu drogowego, co zostanie odzwierciedlone w projekcie nowelizacji ustawy Prawo o ruchu drogowym.

Wspomniany projekt ma na celu uszczelnienie systemu badań technicznych pojazdów, stworzenie spójnego nadzoru nad prawidłowością ich przeprowadzania - wskazał Bukowiec. Wprowadzony zostanie między innymi nowy system szkolenia diagnostów, dzięki któremu będą oni mogli cyklicznie podnosić kompetencje i kwalifikacje tak, aby sprostać wyzwaniom wynikającym z nieustannego postępu technologicznego - dodał.

W projekcie zostanie zaproponowana również możliwość badania technicznego 30 dni przed wyznaczonym terminem bez skracania okresu ważności kolejnego badania - np. dla osób, które planują wyjazd w okresie, w którym wypada badanie - przekazał.

Bukowiec powiedział, że jednym z założeń nowelizacji ustawy będzie wprowadzenie obowiązku sporządzenia dokumentacji fotograficznej przy przeprowadzeniu badania technicznego. W ustawie zostanie zapisana też cykliczna waloryzacja opłat za badania techniczne.

PAP, sek

