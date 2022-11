Nowoczesne drony rozpoznawcze w polskiej armii

W ramach realizacji przetargu dla Wojska Polskiego, Asseco oddało do użytku armii 6 zestawów Bezzałogowego Systemu Powietrznego Mayfly

Każdy zestaw składa się z 4 dronów, a także stacji kierowania i kontroli z dedykowanym oprogramowaniem oraz pakietem akcesoriów. Nowy sprzęt umożliwi m.in. prowadzenie obserwacji dzienno-nocnych przeciwnika i terenu, ocenę skutków rażenia, wykrywanie celów oraz obserwację pomieszczeń w terenie zurbanizowanym.

Drony odgrywają niezwykle ważną rolę w nowoczesnych armiach. Mają zarówno zastosowanie ofensywne, jak i rozpoznawcze. Umożliwiają bezpieczny rekonesans obszaru działań z powietrza, dając znaczną przewagę nad przeciwnikiem.

Armia kupuje polskie drony

Mayfly to obok Flyeye i Warmate kolejne wyprodukowane nad Wisłą bezzałogowce, które trafiły do polskiej armii.

Bezzałogowy System Powietrzny Mayfly to rozwiązanie stworzone od podstaw przez polskich inżynierów. Oznacza to, że mamy pełną kontrolę nad bezpieczeństwem zarówno sprzętu, jak i oprogramowania. Krytyczne było spełnienie rygorystycznych norm wojskowych. Poradziliśmy sobie z tym wyzwaniem, chociaż wymagało to wielu miesięcy prac badawczych i testów – mówi Tomasz Mosiej, lider zespołu zajmującego się platformami bezzałogowymi w Asseco. Dzięki temu wdrożeniu, Grupa Asseco, która przede wszystkim zajmuje się oprogramowaniem wkroczyła w nowy obszar działalności. Ten produkt może być wykorzystywany nie tylko przez wojsko, ale również inne służby mundurowe w Polsce i za granicą, w szczególności w innych państwach NATO – dodaje.

Drony do zadań specjalnych

Dron Asseco wyposażony jest w głowicę obserwacyjną posiadającą dwa sensory: jeden pracujący w spektrum światła widzialnego, drugi termowizyjny do prowadzenia działań operacyjnych w nocy. System jest przystosowany do pracy w trudnych warunkach pogodowych spełniając tym samym szereg Norm Obronnych. Do jego obsługi wystarczy tablet z oprogramowaniem Asseco oraz manipulator.

W rozwiązaniu zastosowano innowacyjny system łączności oraz dedykowane, wyprodukowane w Polsce komponenty. Dzięki temu urządzenie jest trudne do wykrycia podczas wykonywania misji w obszarach, gdzie wykorzystuje się dostępne obecnie na rynku systemy antydronowe. System jest dostosowany do operowania przy użyciu wykorzystywanych aktualnie przez wojsko formatów mapowych oraz numerycznych modeli terenu. Wbudowany trójwymiarowy moduł mapowy pozwala na wykonywanie misji w dowolnym miejscu na świecie, nie martwiąc się o narzucane przez jakikolwiek podmiot strefy „NO-FLY”.

Sprzęt jest gotowy do użycia w zaledwie kilka minut. Drony Asseco doskonale sprawdzą się podczas prowadzenia bliskiej obserwacji, kiedy trzeba podejmować szybkie decyzje np. czy jest na tyle bezpiecznie, aby jednostka specjalna weszła do danego budynku lub pomieszczenia – tłumaczy Tomasz Mosiej.

Inteligentne uzbrojenie nowoczesnej armii

Wykorzystywane przez wojsko drony stanowią doskonałe uzupełnienie innych środków walki, takich jak czołgi, artyleria czy samoloty. Bezzałogowce mają liczne zastosowania, pozwalają ograniczyć straty w personelu, a ich produkcja jest tańsza niż innych sprzętów wojskowych. Przyjęło się, że pierwszym konfliktem zbrojnym, w którym drony wykorzystano na bardzo szeroką skalę była wojna pomiędzy Armenią, a Azerbejdżanem w 2020 r. Od tego czasu bezzałogowce stały się ważnym elementem uzbrojenia wielu światowych armii. To właśnie drony w dużej mierze umożliwiają wojskom Ukrainy stawianie oporu rosyjskiej agresji. Według ekspertów bezzałogowce odpowiadają za unieszkodliwienie dziesiątek rosyjskich czołgów czy wozów opancerzonych. Teraz nowoczesny sprzęt zasili również polską armię.

Mat.Pras./KG