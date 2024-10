Korea kupi polskie drony kamikadze! "Potrzebne na już"

Koreańska agencja zbrojeniowa DAPA podpisała umowę z polską Grupą WB na dostawę amunicji krążącej (dronów kamikadze) Warmate; podpisano także umowę o współpracy nad nowymi rodzajami amunicji. “Łącznie do Korei trafi blisko dwieście Warmate 3 w odmianach bojowych i treningowych” - informuje WB.

W Gyeryongdae w Korei Południowej trwają obecnie targi zbrojeniowe KADEX, na których obecna jest m.in. polska Grupa WB, znana m.in. z produkcji dronów rozpoznawczych FlyEye oraz dronów kamikadze Warmate, które m.in. są z sukcesami używane przez wojska ukraińskie w obronie przed Rosjanami.

Szef MON promuje uzbrojenie?

Równolegle w Korei Południowej trwa wizyta wiceszefa MON odpowiedzialnego za zbrojenia Pawła Bejdy, który prowadzi rozmowy dotyczące m.in. zakupów i transferu do Polski technologii związanych z produkcją czołgów K2 oraz innego sprzętu, który Polska pozyskuje w Korei Płd; Bejda m.in. spotkał się z przedstawicielami WB na targach.

Jak poinformowano na profilu firmy na portalu X, podczas targów Grupa WB podpisała umowę na dostawę blisko dwustu dronów Warmate 3 z koreańską agencją zbrojeniową DAPA.

Warmate 3 zamówione

“Bezzałogowe systemy uderzeniowe Grupy WB to sprzęt znany i sprawdzony w najtrudniejszych warunkach konfliktu o wysokiej intensywności. Łącznie do Korei trafi blisko dwieście Warmate 3 w odmianach bojowych i treningowych” - czytamy w komunikacie.

Nie tylko drony

Grupa WB to jedna z największych w Polsce prywatnych firm działających w sektorze obronnym. Dostarcza do polskiego wojska m.in. systemy komunikacji i zarządzania walką dla artylerii - w tym np. armatohaubic Krab czy moździerzy samobieżnych Rak (system TOPAZ), systemy łączności dla wojsk lądowych - instalowane m.in. transporterach Rosomak w różnych konfiguracjach, a także systemy bezzałogowe, w tym rozpoznawcze drony FlyEye oraz amunicję krążącą (tzw. drony kamikadze) Warmate.

Do podpisania umowy doszło w kuluarach Międzynarodowej Wystawy Obronnej Armii Korei (KADEX), która trwa w kwaterze głównej sił zbrojnych Korei Płd. w Gyeryong, ok. 150 km na południe od Seulu. Jak przekazała agencja Yonhap, na mocy umowy ministerstwo planuje rozpocząć dostawy dla armii bezzałogowych bojowych statków powietrznych Warmate w listopadzie i wdrożyć je do końca tego roku.

Południowokoreańskie media zwracały wcześniej uwagę, że w związku ze wzrostem napięć na Półwyspie Koreańskim i groźbami Korei Północnej, Korea Płd. musi wprowadzić drony w armii na masową skalę. Obecnie jej wojsko posiada ich ok. 10 tys. Taką liczbę bezzałogowców Ukraina zużywa w ciągu miesiąca w wojnie z Rosją, „dlatego pilnie potrzebne jest masowe wprowadzenie (do służby) małych dronów kamikadze” - pisał dziennik „Donga Ilbo” w lipcu.

„Przeprowadziliśmy szeroko zakrojone analizy dotyczące tego, które drony można szybko dostarczyć i polskie były jedyną odpowiedzią” - powiedział urzędnik cytowany przez Yonhap, zauważając, że Polska stale dostarcza takie drony Ukrainie w wojnie z Rosją.

Biorąc pod uwagę, że polski rząd jest bardzo zainteresowany rozszerzeniem swoich możliwości produkcyjnych w zakresie systemów uzbrojenia, nasz zakup polskich systemów uzbrojenia będzie stanowić element obustronnej formę współpracy.

Jak zwraca uwagę agencja Yonhap południowokoreański minister obrony Kim Jong Hjun i polski wiceminister obrony Paweł Bejda zaaprobowali taką współpracę podczas spotkania w środę przy okazji targów KADEX, gdy omawiali sposoby wzmocnienia dwustronnych stosunków w zakresie uzbrojenia i obrony.

PAP/ as/

»» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje.

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

Pracę może stracić ok. 70 tys. osób

W 2023 zysk 2 mld, w 2024 strata 6 mld. „Wyjaśnienie”

Idzie wielkie bezrobocie? „Coraz mniej ofert”

»» Czy jesteśmy gotowi na wyższe rachunki za energię? - rozmowa z red. Agnieszką Łakomą na antenie telewizji wPolsce24 – oglądaj tutaj: