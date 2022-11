Były brytyjski premier honorowym kijowianinem

Były premier Wielkiej Brytanii Boris Johnson został honorowym obywatelem Kijowa - poinformował w czwartek mer ukraińskiej stolicy Witalij Kliczko. Nazwał Johnsona „wielkim przyjacielem Ukrainy”, który zabiegał o pomoc dla niej od początku inwazji rosyjskiej

Kijowska rada miejska zaakceptowała decyzję o przyznaniu wielkiemu przyjacielowi Ukrainy, Borisowi Johnsonowi tytułu honorowego obywatela Kijowa - napisał Kliczko w komunikacie na serwisie Telegram.

Boris niejednokrotnie odwiedzał stolicę Ukrainy, zarówno w czasach pokoju, jak i w najbardziej dramatycznym czasie naszej walki przeciwko rosyjskiemu agresorowi. Johnson robił wszystko, co możliwe - i wierzę, że będzie to robił dalej - by Wielka Brytania i światowi przywódcy udzielali Ukrainie niezbędnej pomocy - podkreślił mer Kijowa.