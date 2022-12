Rabenda: Samorządy odebrały ponad 90 tys. ton węgla

Ponad 90 tys. ton węgla zostało odebranych przez samorządy; w systemie dystrybucji węgla zarejestrowało się 2 tys. 387 gmin - powiedział w czwartek w Sejmie wiceminister aktywów państwowych Karol Rabenda, pytany o funkcjonowanie portalu Cieplo.gov.pl

Wiceminister Rabenda odpowiadał w czwartek w Sejmie na pytania posłów w sprawie funkcjonowania portalu Cieplo.gov.pl. Przypomniał, że portal to narzędzie, które rząd stworzył w tym roku, „żeby informacja, dostęp i wiedza o cenach węgla w Polsce była bardziej powszechna”.

Jeśli chodzi o gminy, które przystąpiły do rządowego programu dystrybucji węgla, przy współpracy z samorządami, to mamy 2 tys. 387 gmin, które się zgłosiły na ten portal i biorą udział w tej dystrybucji. Te informacje, które się tam pojawiają są cały czas aktualizowane; są w pełni transparentne - powiedział Rabenda.

Przypomniał, że program jest powszechny - poza gminami mogą się tam zgłaszać również podmioty prywatne, które biorą udział w dystrybucji zgodnie z ustawą. „Poza systemem dystrybucji przez samorządy zostało 25 gmin” - powiedział. Zapewnił, że w tych gminach sytuacja jest monitorowana; „działamy też w tym kierunku, żeby ten węgiel w niższych cenach dotowany był również dla nich dostępny w tym sezonie”.

Jeśli chodzi o ilość węgla, który został już rozdystrybuowany to na wczoraj mamy ponad 90 tys. ton węgla, który w tym systemie został odebrany przez samorządy. Jeśli chodzi o wolumeny węgla, które w tym tygodniu już trafią do samorządów - jest on znacznie większy - ten przyrost mamy skokowy; zbliżamy się do maksymalnych ilości wydań - pewnie to będzie dzisiaj ponad 100 tys., a pod koniec tygodnia może się ta liczba nawet podwoić - powiedział wiceminister.

Rabenda zapewnił, że jakość dostarczanego węgla jest certyfikowana na wielu etapach. Mamy pozytywny odbiór od mieszkańców i od gmin. Praktycznie nie ma żadnych reklamacji, jeśli chodzi o węgiel już dostarczony - powiedział.

Ustawa o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe, gminy, spółki gminne i związki gminne zakłada, że mogą kupować węgiel od importerów za nie więcej niż 1,5 tys. zł za tonę. Gmina może sprzedawać węgiel mieszkańcom w cenie nie wyższej niż 2 tys. zł za tonę. Węgiel w preferencyjnej cenie mogą kupić od samorządu osoby uprawnione do dodatku węglowego. Sprzedawcom tego węgla przysługują rekompensaty, których maksymalny limit na 2023 r. ustalono na 4,9 mld zł.

Zgodnie z rozporządzeniem do ustawy, uprawnione do sprzedaży gminom z przeznaczeniem do zakupu preferencyjnego są: Polska Grupa Górnicza, PGE Paliwa, Węglokoks i Węglokoks Kraj, Tauron Wydobycie oraz Lubelski Węgiel Bogdanka.

Czytaj też: Co oznacza „zero covid”? Dlaczego Chińczycy protestują?

PAP/mt