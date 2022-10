PGNiG Termika: jesteśmy gotowi do dystrybucji węgla w stolicy

Jesteśmy gotowi do współpracy na rzecz dystrybucji węgla w stolicy - oświadczył zarząd PGNiG Termika w opublikowanym w czwartek liście do prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego

W liście adresowanym do prezydenta Warszawy spółka wskazała, że „w związku z zaawansowanym etapem prac nad przyjęciem przez parlament ustawy o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe, która wyposaży samorządy w kompetencje pozwalające na pomoc mieszkańcom w zakupie węgla na preferencyjnych warunkach, chcielibyśmy poinformować (…) o gotowości PGNiG Termika SA do rozpoczęcia szeroko rozumianej współpracy na rzecz dystrybucji węgla”.

Firma wyraziła chęć rozpoczęcia dialogu, zaznaczając, że dysponuje zarówno odpowiednim terenem jak i sprzętem.

Na mocy procedowanych przepisów gminy, spółki gminne i związki gminne będą mogły kupować węgiel od importerów po 1,5 tys. zł za tonę, by następnie sprzedawać go mieszkańcom po nie więcej niż 2 tys. zł za tonę.

Gospodarstwo domowe będzie miało prawo do zakupu po preferencyjnej cenie 1,5 tony węgla w tym roku oraz kolejnych 1,5 tony po 1 stycznia 2023 r. Aby kupić węgiel od samorządu, mieszkańcy będą składali do gminy wniosek o zakup preferencyjny. Rozwiązanie będzie dostępne dla osób, które są uprawnione do dodatku węglowego.

Gmina będzie mogła prowadzić dystrybucję węgla poprzez własne jednostki organizacyjne, wybrane spółki, np. komunalne, umowę ze składem węgla, umowę z inną gminą. Zaznaczono, że gminy, które kupiły węgiel do sprzedaży przed wejściem w życie nowych przepisów, będą mogły wnioskować o zwrot różnicy w cenie.

PAP/KG