PKN ORLEN rozwija program dla akcjonariuszy indywidualnych

Pierwszy w Polsce program dla inwestorów indywidualnych – ORLEN W PORTFELU – jest konsekwentnie rozwijany. Wczoraj zakończył się drugi w historii spółki Dzień Inwestora Indywidualnego, podczas którego akcjonariusze mogli zwiedzać należący do spółki nowoczesny blok gazowo-parowy we Włocławku poznając cykl produkcyjny tej elektrociepłowni, oraz spotkać się z przedstawicielami spółki. Obecnie ponad 17 tys. akcjonariuszy zdecydowało się dołączyć do programu.

–Doceniamy rolę inwestorów indywidualnych, dlatego już w 2018 roku uruchomiliśmy pierwszy w Polsce program skierowany właśnie do nich. Przez te lata intensywnie rozwijaliśmy ORLEN W PORTFELU, dodając do niego nowe elementy. Najważniejszy z nich, obejmujący edukację w zakresie funkcjonowania rynku kapitałowego, dostępny jest jednak dla wszystkich zainteresowanych tą tematyką, nie tylko uczestników programu. Z tej wiedzy skorzystało już ponad 280 tys. osób, poszerzając lub budując od podstaw swoje kompetencje – mówi Daniel Obajtek, prezes zarządu PKN ORLEN.

Program ORLEN w Portfelu składa się z dwóch części: rabatowej, dostępnej dla obecnych akcjonariuszy i edukacyjnej, dostępnej dla każdego. Uczestnicy naszego programu rabatowego otrzymują dodatkowe korzyści przy okazji wydarzeń poświęconych tematyce inwestycyjnej, jak np. na darmowy dostęp do e-booków, szkoleń czy warsztatów. W części edukacyjnej regularnie publikowane są nowe treści związane z rynkiem kapitałowym, przygotowywane wspólnie z partnerami PKN ORLEN. Szczególną popularnością cieszą się: seria „Praktycznie o inwestowaniu” oraz coroczny egzamin Akademii Inwestowania przygotowywany wspólnie z CFA Society Poland. Z naszego portalu edukacyjnego www.orlenwportfelu.pl skorzystało już 280 tys. użytkowników.

Akcjonariusze PKN ORLEN, w ramach Programu ORLEN w Portfelu otrzymują na stacjach ORLEN rabaty na zakup paliwa w wysokości: 0,10 zł/l w przypadku paliw EFECTA i LPG oraz 0,15 zł/l na paliwa VERVA, a także 10 proc. zniżki na ofertę pozapaliwową. Najnowszym benefitem jest roczna opłata koncernu na składkę za członkostwo w Stowarzyszeniu Inwestorów Indywidualnych. W wysokości 100 proc. w pakiecie podstawowym oraz w wysokości 50 proc. w pakiecie rozszerzonym. Szczegóły promocji są dostępne na stronie programu.

Uczestnikiem programu może zostać każdy akcjonariusz PKN ORLEN. Wystarczy wypełnić formularz rejestracyjny do Programu ORLEN w Portfelu dostępny w jednym z 6 biur maklerskich. Z rabatów przewidzianych w Regulaminie mogą korzystać akcjonariusze, którzy są właścicielami min. 50 akcji PKN ORLEN. Prawo do oferowanych zniżek uzyskuje się po upływie pełnego miesiąca kalendarzowego posiadania akcji. Warunki te są niezmienne od początku powstania programu.

