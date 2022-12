Supermieszkania biją rekordy! Szokujące ceny

Apartament w Warszawie kupiony za 23 mln zł, w Krakowie – za ponad 15 mln. To rekordowe transakcje mijającego roku – informuje „Rzeczpospolita” w piątkowym wydaniu.

„Największej transakcji pod względem ceny całkowitej dokonano na rynku warszawskim. Za 480-metrowy apartament w wieży Złota 44 zapłacono prawie 23 mln zł – podaje Małgorzata Wełnowska, starszy analityk ds. rynku nieruchomości w Cenatorium” – czytamy w gazecie.

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez Wełnowską lokal o powierzchni niemal 700 mkw. w krakowskim apartamentowcu Angel Wawel kosztował ponad 15 mln zł.

„Niemal 195-metrowy apartament kupiono tu za ponad 9,2 mln zł, a lokal o powierzchni 154 mkw. – za 7 mln zł. Gruby portfel muszą mieć też nabywcy mieszkań przy Wiejskiej. Na ok. 213-metrowy lokal klient wydał 6,5 mln zł. 181 mkw. przy Foksal kosztowało nabywcę ponad 6,1 mln zł. Ponad 5,3 mln zł to cena transakcyjna ok. 184-metrowego mieszkania przy ul. Kościuszki w Krakowie, a 6,8 mln zł – 220-metrowego lokalu przy ul. Koletek” – podaje „Rz”.

PAP/kp