Nowe twarze w kierownictwie telewizji wPolsce24

Od dziś funkcję dyrektora programowego telewizji wPolsce24 obejmuje Mariusz Pilis, ceniony dziennikarz i dokumentalista, natomiast stanowisko szefa newsroomu obejmie Grzegorz Adamczyk.

wPolsce24 zadebiutowała na MUX-8 we wrześniu 2024 roku. W ciągu 10 miesięcy stała się trzecią największą stacją informacyjną w Polsce. Zmiany w kierownictwie wynikają z rozbudowy zespołu odpowiedzialnego za rozwój stacji i wzmacnianie jej pozycji rynkowej.

Telewizja rośnie niezwykle dynamicznie i żeby sprostać potrzebom redakcji potrzebujemy wsparcia organizacyjnego. Stale wprowadzamy innowacje – zarówno w ramówce, jak i w stosowanej technologii, a ta należy do najlepszych na rynku. Chcemy stale zapewniać widzom informację i publicystykę na najwyższym poziomie. Sięgamy zatem po ludzi z najbogatszym portfolio w tworzeniu mediów. Bardzo liczymy na doświadczenie Mariusza Pilisa przede wszystkim w organizacji pracy redakcyjnej i umiejętności łączenia odcinka wydawcy – zarząd – mówi Romuald Orzeł, prezes wydawnictwa Fratria, właściciela telewizji wPolsce24.

– Telewizja wPolsce24 szybko dołączyła do grona kluczowych marek na rynku mediów informacyjnych. Tempo rozwoju, które od pewnego czasu obserwowałem, naprawdę zaskakuje. Praca dla wPolsce24 będzie zatem wielkim wyzwaniem, w ramach którego konieczne będzie utrzymanie dynamiki wzrostu widowni w połączeniu z dalszym budowaniem stabilnego zaplecza technicznego i organizacyjnego – mówi Mariusz Pilis, nowy dyrektor programowy wPolsce24.

Mariusz Pilis – pomysłodawca i pierwszy dyrektor TVP Info. Współtwórca programów informacyjnych telewizji Biełsat. Twórca projektu Info Wilno ostatecznie przekształconego w TVP Wilno. Od 2016 roku był Dyrektorem Telewizyjnej Agencji Informacyjnej. W 2017 tworzył w PAP jako Redaktor Naczelny, Redakcję Opinii i Komentarzy. W tym samym roku został członkiem Zarządu Głównego Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich. Dokumentalista, autor kilkudziesięciu nagradzanych filmów dokumentalnych m.in. „List z Polski”, „Bunt Stadionów”, „Historia Jednej Zbrodni”, a ostatnio: „Po pierwsze Polska”.

Grzegorz Adamczyk – w swojej karierze związany był m.in. z Sekcją Polską BBC w Londynie (gdzie był wydawcą i prezenterem), uczestniczył w pracach nad kanałem TVP Info w latach 2006/07 i był dyrektorem TVP Info ds. programowych w 2016. Pracował również w Grupie Polsat, jako wydawca anteny w Polsat News (2008-15) i zastępca dyrektora Superstacji (2019-20).