Premier: spór z KE musi zostać zakończony!

Spór z Komisją Europejską musi zostać zakończony, bo prawdziwy spór rozgrywa się dziś na wschód od Polski; środki z UE pośrednio przysłużą się wzmocnieniu polskiej obronności, polskiej armii, naszego wspólnego bezpieczeństwa - podkreślił w sobotę premier Mateusz Morawiecki.

„Hannibal ante portas. Rosja zagraża dziś naszej wolności. Wojna ekonomiczna z Europą, wojna hybrydowa i informacyjna, (put)inflacja, cena energii – to wielkie wyzwania współczesności. Spór z Komisją Europejską musi zostać zakończony, bo prawdziwy konflikt rozgrywa się dziś na wschód od Polski” - napisał szef rządu w sobotę wieczorem na Facebooku.

Premier podkreślił, że środki z UE pośrednio przysłużą się wzmocnieniu polskiej obronności, polskiej armii, naszego wspólnego bezpieczeństwa. „Te fundusze pomogą nam obronić niepodległość i szybko się rozwijać” - wskazywał.

Morawiecki podkreślił, że „Polska ma tym więcej suwerenności, im jest silniejsza ekonomicznie i militarnie”.

„Powiedzmy to sobie wprost. Pieniądze z UE poważnie wzmocnią naszą suwerenność, nawet jeżeli w pewnych obszarach będziemy musieli zrobić ruch konika szachowego” - zaznaczył. Szef rządu zauważył również, że przynależność do UE, a zwłaszcza do NATO, „jest dziś gwarancją naszej wolności”.