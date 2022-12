Finlandia planuje rekordowe wydatki na uzbrojenie armii

Na obronność Finlandia przeznaczy dwukrotnie więcej pieniędzy niż w poprzednich latach. Rząd poinformował o zamówieniach pocisków rakietowych z USA, Izraela i Szwecji oraz haubic z Korei Płd. W ocenie ekspertów powinno to podnieść zdolność bojową fińskiej armii „na nowy poziom”.

Jeszcze w 2020 r. na siły zbrojne fiński rząd planował przeznaczać ok. 3 mld euro. Obecnie – jak wynika z zestawienia budżetowego na 2023 r. – wydatki na obronność w perspektywie kilku kolejnych lat będą na łącznym poziomie ok. 6 mld euro.

Wartość zamówień oraz szybkość podejmowanych decyzji nie jest jednak tylko konsekwencją ataku Rosji na Ukrainę, co bezpośrednio wpłynęło wiosną na decyzję prezydenta Sauliego Niinisto oraz centro-lewicowego rządu premier Sanny Marin o ubieganie się o członkostwo w NATO. Wynika także z wcześniej podjętej decyzji (pod koniec 2021 r.) o zakupie 64 amerykańskich myśliwców wielozadaniowych F-35, co jest największym w historii kraju zamówieniem zbrojeniowym (ponad 8 mld euro; rocznie ok. 1,5 mld euro wydatków).