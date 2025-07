Fabryka tajwańskiego giganta procesorów w Polsce?

Polska Agencja Inwestycji i Handlu (PAIH) prowadzi rozmowy o możliwości umiejscowienia pewnych podmiotów z Grupy TSMC w Polsce, które w łańcuchu wartości tej firmy będą się pojawiały w związku z rozszerzeniem jej działalność w Europie, poinformował wiceprezes PAIH Paweł Pudłowski. Wskazał, że inwestycje związane z TSMC są rozpatrywane w ramach stworzenia trójkąta pomiędzy Niemcami, Czechami a Polską i dotyczą produkcji mniej zaawansowanych półprzewodników - z czasem bardziej zaawansowanych.

„Mamy ogromną ambicję, zaistnieć szczególnie w kontekście TSMC, czy europejskiego oddziału TSMC, który jest budowany w Dreźnie. Jesteśmy na świeżo po wizycie na wydarzeniu Silicon Saxony Day [międzynarodowe wydarzenie poświęcone zaawansowanym technologiom koncentrujące się na mikroelektronice, inteligentnych systemach, oprogramowaniu w Dreźnie], gdzie prezentowali się dostawcy. Jesteśmy w kontakcie i w rozmowach o możliwości umiejscowienia w Polsce pewnych podmiotów, które w łańcuchu wartości tej firmy [TSMC] będą się pojawiały. Nie jest to łatwy proces. Jako Europa mamy tu nadzieję na stworzenie trójkąta pomiędzy Niemcami, Czechami a Polską i stworzenie obszaru, w którym będziemy budowali europejskie możliwości produkcyjne. Na początek nie najbardziej zaawansowanych półprzewodników, ale może z czasem również tych bardziej zaawansowanych” - powiedział Pudłowski podczas konferencji prasowej.

Dodał, że Agencja, koncentrując się w obszarze produkcji półprzewodników będzie uczestniczyć we wrześniu w targach Semicon w Tajwanie.

„Jesteśmy również jako kraj świeżo po wizycie pana ministra Jarosa i dużej delegacji stref instytucji państwowych i ta wizyta była również istotna dla pojawienia się Polski w krajobrazie możliwych miejsc inwestycyjnych dla tych firm [związanych z produkcją półprzewodników]” - powiedział wiceszef Agencji.

Co dalej z inwestycją Intela?

Zapytany o inwestycję Intela, wskazał, że „nie mamy dodatkowych informacji”, ale podkreślił, że dialog z Intelem należy prowadzić.

„Uważam, że dialog z Intelem należy prowadzić. Intel od czterech miesięcy ma nowego prezesa, od trzech miesięcy nowy zarząd. Podejrzewam, że ta konfiguracja potrzebuje chwilę, żeby przygotować nową strategię, zdecydować, w jaki sposób chcą prowadzić Intel do przodu. Przypomnę, że Intel jest chyba jedyną zintegrowaną firmą półprzewodnikową, obejmującą wszystko od designu po produkcję. I ma to swoje wyzwania. W większości firmy koncentrują się na którymś z elementów łańcucha, czyli albo na designie, albo na przygotowaniu produkcji, albo na produkcji i to chyba jest łatwiejsze” - wyjaśnił Pudłowski.

Wiceprezes przypomniał, że działka pod inwestycję Intela „jest cały czas gotowa, także tu nic się nie zmienia. „Liczymy, że Intel podejmie konsekwentnie swoją decyzję, ale o tym nie wiemy. Wiemy natomiast, że niedługo minie 10 miesięcy od czasu, jak ta decyzja została zawieszona” - podsumował Pudłowski

Biznes TSMC

TSMC (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company) to największy na świecie producent układów scalnoych, rozszerza swoją działalność w Europie - w Dreźnie powstaje jego fabryka chipów.

Silicon Saxony Day to międzynarodowe wydarzenie poświęcone zaawansowanym technologiom i nawiązywaniu kontaktów, koncentrujące się na mikroelektronice, inteligentnych systemach, oprogramowaniu i umiejętnościach, odbywające się corocznie w Dreźnie w Niemczech. Wydarzenie gromadzi ekspertów i innowatorów z branży, badań i polityki, którzy omawiają najnowsze trendy i osiągnięcia. Wydarzenie obejmuje główną scenę z przemówieniami i panelami, a także wyspy tematyczne do ukierunkowanych dyskusji i możliwości nawiązywania kontaktów.

