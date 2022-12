Dobro wraca. Tak Amazon pomaga innym

Pomaganie to nie impuls. Żeby niesiona pomoc była sprawcza, wymaga systemowych, powtarzalnych rozwiązań, odsadzonych w długiej perspektywie. Jednorazowe akcje to motor napędowy, ale siła tkwi w tym, co możemy trwale zmieniać na lepsze! Dlatego Amazon pomaga przez cały rok, ale czas świąt jest dla firmy szczególnie ważny. Globalnie podjęła się bowiem wyzwania, by tylko w grudniu 2022 dokonać co najmniej 2 mln aktów dobroczynności. Jak to zrobili?

W Amazon pracuje wiele osób gotowych nieść pomoc innym. Firma daje możliwość wykorzystania tych ogromnych pokładów dobroci na wiele sposób i przez cały rok, ale czas świąt jest szczególny. Tylko w ramach tegorocznego Programu Wolontariatu Pracowniczego, aż 2500 pracowników Amazon zgłosiło chęć niesienia pomocy zarówno na rzecz mieszkańców Ukrainy, jak tez w ramach stałego programu Amazon Gives Volunteers – Wolontariat Pracowniczy na rzecz lokalnych społeczności. Co udało im się zrobić tylko w bieżącym roku?

Amazon w ogólnopolskiej akcji z Polskim Czerwonym Krzyżem

Jednocześnie, globalnie Amazon podjął wyzwanie, by w grudniu 2022 dokonać co najmniej 2 mln aktów dobroczynności. Jak do akcji włączył się Amazon w Polsce? Między innymi połączył po raz kolejny siły z Polskim Czerwonym Krzyżem, który rokrocznie zapewnia specjalną, przedświąteczną pomoc potrzebującym rodzinom.

Amazon i Czerwony Krzyż / autor: fot. Amazon

Amazon / autor: fot. Amazon

W czasie wspólnej kampanii prowadzonej z PCK, pracownicy z wrocławskiego centrum logistycznego Amazon w grudniu 2022 zapakowali 30 tys. kilogramów produktów żywnościowych: m.in. kaszę, ryż, makaron, słodycze, kawę, herbatę oraz bakalie. Dzięki tej wspólnej inicjatywie aż 6 tys. rodzin, czyli ponad 24 tys. osób otrzymało wsparcie żywnościowe na święta. Aby umilić świąteczny czas najmłodszym, w paczkach znalazły się też gry dla dzieci. Ponadto, w sosnowieckiej strefie donacji Amazon, wolontariusze przygotowali 36 tys. paczek z produktami higienicznymi dla PCK.

– Problem głodu i niedożywienia jest wyzwaniem globalnym, niestety coraz bardziej dotkliwiej odczuwalnym również w Polsce. Amazon czuje potrzebę odpowiedzi na to wyzwanie, dlatego w tym roku jako główny temat świątecznej akcji obraliśmy pomoc żywnościową. Aby mieć pewność, że nasza pomoc będzie skuteczna, współpracujemy z jedną z największych i najbardziej doświadczonych organizacji dobroczynnych w kraju – Polskim Czerwonym Krzyżem – opowiada Barbara Krystosiak, starsza menedżerka Amazon ds. relacji ze społecznościami.

– Cieszymy się, że wspólnie z Amazon, dzięki ogromnej pomocy finansowej, rzeczowej, a także zaangażowaniu pracowników, mogliśmy pomóc tak wielu osobom. Pomoc żywnościowa na święta o wartości 900 tys. zł to tylko część inicjatyw, które udało nam się przeprowadzić wspólnie z Amazon – nie zapominamy o wyprawkach szkolnych czy akcji pomocy humanitarnej dla uchodźców z Ukrainy – mówi Anna Modzelewska z Dolnośląskiego Okręgowego Oddziału PCK.

Amazon: Myślimy globalnie, działamy lokalnie!

Działania na rzecz lokalnych społeczności są wpisane w społecznościową politykę Amazon. Wszędzie, gdzie powstały centra logistyczne i gdzie mieszkają pracownicy, firma wspiera lokalne organizacje pozarządowe poprzez program „Amazon Pomagamy”. Pracowników Amazon nie trzeba długo namawiać do udziału, o czym świadczą liczby. Gdy w październiku 2022 wystartował nowy program Amazon Gives Volunteers – Wolontariat Pracowniczy, tylko w ciągu pierwszych 6 tygodni prawie 600 osób zgłosiło chęć udziału w akcji i skorzystania z przysługujących im 3 pełnopłatnych dni na wsparcie wybranych organizacji pozarządowych. Łącznie, wolontariusze przeznaczyli na pracę na rzecz potrzebujących łącznie ponad 2000 dni. A to właśnie dzięki zaangażowaniu wolontariuszy w projekty społeczne, Amazon ma realny wpływ na poprawę jakości życia w regionach, w których jest obecny.

– W tym roku brałam już udział w wolontariacie pracowniczym we wrocławskiej Fundacji Weź Pomóż, gdzie segregowałam i szykowałam paczki dla potrzebujących. Pracuję też przy świątecznej akcji z PCK. Cieszę się, że w Amazon dbamy o lokalne społeczności, ale też pomagamy na skalę ogólnopolską – Nataliia Kovshova, pracownica centrum logistycznego Amazon w Bielanach Wrocławskich.

Wspólnie z naszymi pracownikami pomogliśmy już ponad 100 organizacjom. To nie byłoby możliwe, gdyby nie zaangażowanie pracowników-wolontariuszy, którzy podarowują swój czas, aby pomagać potrzebującym – podkreśla Barbara Krystosiak z Amazon. Udzielana przez Amazon pomoc koncentruje się zarówno na inicjatywach lokalnych, jak i ogólnopolskich. W ramach stałej akcji Amazon Goes Gold, firma przekazała Fundacji TVN 1 mln zł na budowę ośrodka psychiatryczno-onkologicznego dla dzieci z całej Polski. Wsparcie w postaci grantów pieniężnych otrzymały też regionalne instytucje pomagające dzieciom w walce z nowotworami.

Co ważne - w czasie świątecznej kampanii, oprócz pomocy finansowej dla trzeciego sektora, która wyniosła ponad 620 tys. zł Amazon przekazał również lokalnym organizacjom pozarządowym dotacje produktowe. Zabawki, gry, słodycze czy produkty higieniczne trafiły m.in. do Fundacji Weź Pomóż, Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Legnicy, Early Birds, HIAS oraz Fundacji Wrocławskie Hospicjum dla Dzieci.

Dziękujemy Amazon za całoroczną pomoc, Waszą życzliwość, wsparcie wolontariuszy oraz pomoc produktową i finansową. Dzięki za Wasze wielkie serce – mówi Jan Piontek z Fundacji Weź Pomóż.

W 2022 roku okazji do pomagania było jednak znacznie więcej! Amazon nie tylko podejmował własne, cykliczne inicjatywy, ale też doraźne działania, jak chociażby miało to miejsce w związku z wybuchem wojny w Ukrainie, który niemal natychmiast zmobilizował Amazończyków do niesienia pomocy.

Zaczęliśmy od pomocy doraźnej i darowizn pieniężnych w wysokości ponad 1 mln euro, rozdaliśmy ukraińskim dzieciom 3600 plecaków z wyprawkami szkolnymi. W ramach kolejnej akcji - „Powrót do szkoły” realizowanej wspólnie z Polskim Czerwonym Krzyżem do polskich i ukraińskich uczniów trafiło we wrześniu 36000 wyprawek szkolnych.

Uruchomiliśmy też program edukacyjny „Zdolni Odkrywcy”, który zakłada wsparcie dzieci przybywających z Ukrainy do Polski, ale także zapewnienie nowych kompetencji nauczycielom z obu krajów – podkreśla Barbara Krystosiak z Amazon.

Amazon: wsparcie dla edukacji

Amazon wykorzystuje również swoje doświadczenie i wiedzę technologiczną, by wspierać społeczeństwo w jego cyfrowej transformacji. Angażuje się w projekty sprzyjające edukacji cyfrowej i wraz z organizacjami partnerskimi, takimi jak Cyfrowy Dialog tworzy m.in sieć STEM Kindlotek Amazon. Obecnie to już 92 punkty zaopatrzone w czytniki Kindle z książkami elektronicznymi oraz zestawy książek drukowanych. Jednocześnie firma promuje umiejętności kodowania wśród dzieci w całej Polsce.

Amazon / autor: fot. Amazon

Amazon / autor: fot. Amazon

Tylko w ramach tegorocznej świątecznej kampanii Amazon przekazał nowy sprzęt i książki do wszystkich Kindlotek – multimedialnych przestrzeni w szkołach, bibliotekach i centrach kultury promujących czytelnictwo oraz zdobywanie cyfrowych umiejętności. Placówki doposażone zostały w 7 000 książek polsko-ukraińskich, 580 czytników Kindle, 500 tabletów i 180 robotów. Część z miejsc osobiście odwiedzili wolontariusze Amazon.

Takie mniejsze i większe akty dobroczynności dają z pewnością wszystkim – tak pomagającym, jak potrzebującym – niesamowitą satysfakcję. Co ważne – nie jednorazowo, bo niesienie pomocy to coś więcej niż doraźne, społeczne inicjatywy.