Firmy pod presją. „Padnie rekord niewypłacalności”

Niewypłacalność ogłosiło w pierwszej połowie roku ponad 3,7 tys. firm, o 17,7 proc. więcej niż rok wcześniej, a płynność finansową utraciło więcej przedsiębiorstw, niż w całym 2022 r. - wynika z raportu firmy Coface. Sytuacja firm jest trudna mimo lepszych wskaźników makroekonomicznych.

Autorzy raportu zauważyli, że sytuacja polskich przedsiębiorstw nadal jest trudna pomimo poprawiających się wskaźników makroekonomicznych, np. wzrostu PKB i obniżonej inflacji. „Zjawisko rosnącej niewypłacalności i restrukturyzacji to naturalny proces gospodarczy. Właśnie dzięki niemu zasoby trafiają do firm, które są lepiej zarządzane” - zaznaczyli. Podkreślili, że restrukturyzacja pomaga zachować miejsca pracy i jest częściej wybieraną opcją przez przedsiębiorców. W II kwartale br. ponad 3,5 tys. z 3,7 tys. postępowań dotyczyło restrukturyzacji, 94 proc. ogółu.

Cytowany w raporcie główny ekonomista Coface w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej dr Mateusz Dadej ocenił, że rosnące koszty, w tym wysoki udział płac w wydatkach w połączeniu z trudnościami w przenoszeniu tych kosztów na ceny produktów i usług skutkują „rekordowo niską rentownością”. „Wysokie stopy procentowe oraz zmienność cen surowców energetycznych, napędzana m.in. konfliktem na Bliskim Wschodzie i wzrostem detalicznych cen paliw o około 8 proc., dodatkowo pogarszają nastroje wśród firm prywatnych oraz zwiększają koszty operacyjne” - dodał ekspert.

Najwięcej niewypłacalności w sektorze usług

Coface podało, że najwięcej niewypłacalności w I półroczu miał sektor usług - ogłosiło je 1065 firm, czyli 28 proc. ogółu. Kolejny jest handel - 744 firm, czyli 20 proc., oraz sektor budowlany - 643 firmy, 17 proc. ogółu. Firma oceniła, że branża ta jest „zduszona niskim popytem” i nie pomaga jej wolny napływ unijnych pieniędzy. Jedynie w rolnictwie niewypłacalność firm spadła, tak samo jak w roku ubiegłym.

Wiceprezes Coface Paweł Tobis zwrócił uwagę, że co szóste odnotowane postępowanie insolwencyjne dotyczy branży budowlanej, co oznacza prawie 30-proc. wzrost liczby postępowań w rok. „Ta wysoka dynamika wskazuje, że sytuację w tym obszarze – mimo raportowanego w czerwcu odbicia po słabszych miesiącach – nadal należy uznać za złożoną” - stwierdził Tobis. Dodał, że branża nadal oczekuje na ożywienie, w tym w inwestycjach publicznych, takich jak budownictwo drogowe, kolejowe, energetyka czy sektor obronny.

Eksperci prognozują, że pod koniec tego roku prawdopodobnie padnie kolejny rekord liczby niewypłacalnych firm, a trend wzrostowy utrzyma się w 2026 r. i zbliży się do 6 tys. takich przypadków rocznie. „Prognozy dotyczące nadchodzących miesięcy są raczej pozytywne” - zastrzegli.

Dadej wskazał, że perspektywy na drugą połowę tego roku wskazują na stopniową poprawę kondycji przedsiębiorstw. „Coraz mniej firm planuje podwyżki wynagrodzeń, a porozumienie handlowe między Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi może zwiększyć przewidywalność globalnej polityki handlowej, choć jej efekty mogą być widoczne z opóźnieniem. Dotychczasowe oraz oczekiwane obniżki stóp procentowych powinny również ułatwić przedsiębiorcom dostęp do finansowania oraz zwiększyć atrakcyjność inwestycji” - uważa ekspert Coface.

Dodał, że choć wysoki poziom niewypłacalności może budzić niepokój, to z punktu widzenia efektywności gospodarki jest to „zjawisko pożądane”. „Szczególnie jeśli nie wynika z wahań koniunkturalnych. Sprawne wchodzenie firm na rynek jest równie istotne, co ich wychodzenie lub restrukturyzacja w momencie, gdy nie są w stanie sprostać zmieniającym się warunkom gospodarczym” - wskazał Dadej.

Coface to firma działająca w sektorze ubezpieczeń należności; działa w 160 krajach.

