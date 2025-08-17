Seniorzy na celowniku cyberprzestępców

Co piąta osoba powyżej 65. roku życia doświadczyła kradzieży lub próby wyłudzenia danych osobowych – wynika z badania ChronPESEL .pl i Krajowego Rejestru Długów. Najczęściej cyberprzestępcy próbują wyłudzić dane telefonicznie. Incydent do CERT Polska zgłosiło 9 proc. seniorów.

Jak wynika z badania „Cyberbezpieczeństwo Polaków w Internecie” zleconego przez serwis ChronPESEL.pl i Krajowy Rejestru Długów (KRD), 86 proc. seniorów używa kart płatniczych, z bankowości internetowej korzysta 76 proc., a z bankowości mobilnej – 61 proc. Płatności BLIK-iem wykonuje 45 proc. osób powyżej 65. roku życia, a co piąta płaci zbliżeniowo telefonem (20 proc.).

Co piąta osoba powyżej 65. roku doświadczyła cyberkradzieży lub wyłudzenia danych

Według autorów badania, rosnące zaangażowanie seniorów w e-finanse sprawia, że coraz częściej grupa ta znajduje się na celowniku cyberprzestępców. Badanie pokazało, że 20 proc. osób powyżej 65. roku życia doświadczyło kradzieży lub próby wyłudzenia danych osobowych.

Seniorzy, którzy doświadczyli prób kradzieży danych, wskazywali, że cyberprzestępcy działali głównie przez oszustwa telefoniczne (44 proc.), fałszywe strony internetowe (39 proc.) oraz SMS-y i e-maile (po 36 proc.). Co trzecia osoba wskazała na podrobione wezwania do zapłaty (31 proc.), a prawie co czwarta – na wiadomości podszywające się pod inne osoby i wysyłane przez komunikatory (23 proc.).

Cyberprzestępcy próbowali głównie wyłudzić dostęp do kart płatniczych (32 proc.) oraz kont bankowych (29 proc.). Rzadziej usiłowali włamać się do skrzynek e-mail (27 proc.), przejąć numer PESEL (24 proc.), a także zdobyć kontrolę nad kontami w mediach społecznościowych lub nad urządzeniami mobilnymi (po 18 proc.). Według autorów badania seniorzy są „zdecydowanie” najbardziej świadomą grupą wiekową w korzystaniu z wiarygodnych źródeł informacji o cyberbezpieczeństwie - 76 proc. z nich szuka informacji w oficjalnych komunikatach instytucji państwowych czy finansowych - wskazano i dodano, że w grupie wiekowej 18–24 lata odsetek ten wynosi 48 proc.

Jeśli chodzi o reakcję po incydencie, największa grupa seniorów (56 proc.) ograniczyła się do zmiany hasła. 35 proc. poinformowało bank lub dostawcę internetu, a co piąta badana osoba (21 proc.) zawiadomiła policję. „Zaledwie” 9 proc. seniorów, których dane usiłowano wyłudzić, zgłosiło ten incydent do CERT Polska - podano.

„Jeszcze bardziej niepokoi, że aż 12 proc. seniorów, pomimo świadomości próby kradzieży danych osobowych, całkowicie zignorowało ten fakt i nie podjęło żadnych działań. To duży błąd. Szybkie poinformowanie banku, zablokowanie kart płatniczych, zmienienie loginów do bankowości internetowej, czy zastrzeżenie dokumentów może w przyszłości uchronić przed poważnymi stratami finansowymi. Brak reakcji oznacza duże ryzyko wyczyszczenia konta z pieniędzy czy zaciągnięcia kredytu lub pożyczki na skradziony PESEL” – ostrzegł, cytowany w informacji prasowej, Bartłomiej Drozd z ChronPESEL .pl.

Seniorzy coraz bardziej zadłużeni

Jak wskazano, zagrożenie ze strony cyberprzestępców nie jest jedynym poważnym problemem seniorów - liczba niespłaconych zobowiązań tej grupy wzrosła w ciągu pół roku z 680,8 tys. do blisko 723 tys. O 330 tys. zł spadła natomiast łączna kwota zadłużenia emerytów wpisanych do KRD - do 5,32 mld zł.

W KRD widnieje obecnie 277,7 tys. emerytów z niespłaconymi zobowiązaniami. Średni dług wynosi 19,1 tys. zł. Mężczyźni mają do oddania 2,8 mld zł, a kobiety 2,5 mld zł. Najwyższe zadłużenie mają seniorzy z Mazowsza (819,3 mln zł), Śląska (776,5 mln zł) i Dolnego Śląska (498,5 mln zł). Najmniejsze – w woj. podlaskim (92,1 mln zł), świętokrzyskim (113,1 mln zł) i opolskim (120 mln zł).

Najwięcej seniorzy są winni funduszom sekurytyzacyjnym, które przejęły ich długi (3,2 mld zł), administracji publicznej (970,9 mln zł) oraz instytucjom finansowym, czyli bankom, firmom pożyczkowym, SKOK-om i towarzystwom ubezpieczeniowym (451,7 mln zł). Inne zaległości to niezapłacone czynsze mieszkaniowe (66,5 mln zł), rachunki za telefon, internet i telewizję (63,3 mln zł) oraz energię elektryczną (39,6 mln zł).

Badanie „Cyberbezpieczeństwo Polaków w Internecie” zostało przeprowadzone przez IMAS International w czerwcu br. metodą CAWI na próbie 1500 dorosłych Polaków.

PAP, sek

»» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

Gwałtownie spada liczba chętnych na fotowoltaikę

Klęska Ursuli. Eurostat: emisje gazów cieplarnianych w UE wzrosły o 3,4 proc.!

Jak podane ziemniaki są najlepsze dla zdrowia?

»»Rządowe błędy, nasz rachunek! Państwo niszczy przedsiębiorców – oglądaj na antenie telewizji wPolsce24!