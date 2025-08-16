Uwaga na nielegalne ogrodzenia!

Od 1 stycznia 2026 r. zmieni się krajobraz nie tylko wielu polskich osiedli, ale również tysięcy gospodarstw. A wszystko za sprawą zaostrzenia przez rząd przepisów technicznych dotyczących ogrodzeń posesji, jakie znalazły się w znowelizowanym rozporządzeniu podpisanym przez ministra rozwoju.

Jedną z najbardziej odczuwalnych zmian dla właścicieli domów jednorodzinnych będzie wprowadzenie zakazu stosowania ostrych zakończeń na płotach o wysokości do 220 centymetrów. Co to oznacza w praktyce? Ogrodzenia nie będą mogły być zwieńczone drutem kolczastym, tłuczonym szkłem, szpikulcami i innymi niebezpiecznymi elementami.

Zmiana ta ma na celu ograniczenie ryzyka zranienia się – zarówno przez ludzi, jak i przez zwierzęta – np. przy próbie przeskoczenia płotu. Resort rozwoju twierdzi, że o ostre końcówki ogrodzeń mogą zranić się również wysokie osoby poruszające się na hulajnogach czy rowerach – i wcale nie są to rzadkie przypadki.

