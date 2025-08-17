Niemcy się cieszą: Polacy kupują ich auta na pniu

W ostatnich latach wyraźnie wzrósł import gotowych samochodów do Polski – wynika z raportu PFR poświęconego branży automotive. Wskazano w nim także, że nasz kraj spadł w 2024 r. na szóstą pozycję wśród eksporterów akumulatorów, podczas gdy w roku 2023 był drugi.

Obecnie bilans handlowy polskiej branży automotive jest ujemny – wynika z raportu Polskiego Funduszu Rozwoju. Jedną z przyczyn jest import wozów bojowych, bo jeśli odliczyć zagraniczne zakupy m.in. czołgów, to branża nadal jest na plusie, choć ta nadwyżka jest już niewielka. Przy czym, o ile handel częściami i akcesoriami samochodowymi generuje nadwyżkę na poziomie ok. 6,7 mld euro po maju 2025 r. (w skali ostatnich 12 miesięcy), to głównym źródłem problemu jest deficyt w handlu samochodami osobowymi. W ciągu trzech lat deficyt liczony w skali ostatnich 12 miesięcy urósł z -4,2 mld euro do -11,2 mld euro.

Znaczne ożywienie w imporcie i eksporcie gotowych aut

Jak wynika z wyjaśnień ekspertów z branży samochodowej, ten rosnący deficyt w handlu samochodami osobowymi wiąże się z tym, że obecnie polskie fabryki przechodzą okres reorganizacji, aby dostosować się do produkcji nowych modeli. Produkcja części starych modeli została wygaszona i trwają przygotowania do produkcji nowych, więc na razie produkcja samochodów spadła – powiedział PAP ekonomista PFR Andrzej Kochman, który jest autorem raportu.

Podkreślił on, że Polska – poza częściami i akcesoriami samochodowymi – jest także silna w eksporcie samochodów ciężarowych. Poza tym nasz kraj jest liczącym się eksporterem autobusów elektrycznych, choć jednocześnie spada sprzedaż autobusów dieslowskich.

Nie zapominajmy również o tym, iż zgodnie z zapowiedziami „rusza do ostatniej szarży” Izera w ramach finansowania KPO. Miejmy nadzieję, że zwycięskiej, biorąc pod uwagę zmiany dokonane w modelu funkcjonowania projektu – powiedział Andrzej Kochman.

Z danych GUS, na które powołuje się PFR, wynika że o ile eksport samochodów osobowych z Polski w stosunku do roku 2022 wzrósł o blisko 50 proc., to jednocześnie import do Polski w tym okresie się prawie się podwoił.

Widać, że obecnie polski rynek jest zasilany przez produkowane w Niemczech samochody w znacznie większym stopniu niż kiedyś – powiedział ekspert PFR.

Jak straciliśmy pozycję lidera eksportu akumulatorów i baterii

Jednocześnie po 2024 r. Polska spadła na 6. pozycję wśród największych eksporterów akumulatorów – poinformował PFR w raporcie. W 2023 r., wg danych ITC, nasz kraj zajmował pod tym względem 2. pozycję na świecie.

W raporcie czytamy także, że po 2024 r. Polska spadła na 6. pozycję wśród największych eksporterów akumulatorów. Z danych PFR wynika, że w 2024 r. wartość eksportu akumulatorów samochodowych z Polski spadła o 21,4 proc. i wyniosła nieco ponad 7 mld euro. Więcej wyeksportowały w ub. roku Węgry (ich sprzedaż za granicę wyniosła prawie 7,27 mld euro), Korea Południowa (prawie 7,59 mld euro) oraz Niemcy (ponad 7,8 mld euro). O ile te kraje w ubiegłym roku odnotowały spadek eksportu, to szybko rośnie eksport akumulatorów z USA, który w 2024 r. wyniosła prawie 8,12 mld euro. PFR przypomniał, że w 2023 r. Polska była drugim eksporterem akumulatorów na świecie.

Fakt, że spadliśmy z drugiej na szóstą pozycję w światowym eksporcie akumulatorów bierze się stąd, że polska fabryka gigafabryka akumulatorów był pierwsza, ale pozostała póki co jedyną gigafabryką. Tymczasem inni budują, np. na Węgrzech czy w Niemczech. Wprawdzie były plany budowy pod Gdańskiem kolejnej dużej fabryki akumulatorów, ale zostały one zawieszone. Decyzje inwestycyjne w Polsce są zawieszone najprawdopodobniej ze względu na kwestię liczenia podatku od emisji CO2. Francuzi lobbują w UE taki sposób liczenia emisji CO2, który uwzględnia udział paliw kopalnych w energetyce w danym kraju w danym towarze, co uderzy w kraje, gdzie wysoki jest udział węgla w wytwarzaniu energii, co jest niekorzystne dla Polski, ale również dla Niemiec – powiedział PAP Kochman.

Z raportu wynika także, że przynajmniej w części kwestia spadku eksportu akumulatorów z Polski wiąże się z eksportem aut elektrycznych z naszego kraju. W tym przypadku akumulatory nie są liczone oddzielnie. W sprzedaży aut elektrycznych nasz kraj notuje niewielką nadwyżkę.

