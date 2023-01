Minister Ścigaj: na pomoc uchodźcom otrzymaliśmy minimalną rekompensatę

Jesteśmy krajem, który chyba jedyny, od początku historii Unii Europejskiej, przyjął tak ogromną grupę ludzi spoza UE. Niestety Polska otrzymała z budżetu unijnego minimalną pomoc – powiedziała w rozmowie z Maciejem Wolnym na antenie telewizji wPolsce.pl Agnieszka Ścigaj, minister do spraw integracji społecznej.

Jeśli chodzi o zorganizowanie specjalnych środków na pomoc w zakresie uchodźców, to nic takiego nowego się nie wydarzyło. Nadal jesteśmy w sytuacji, w której Polska otrzymała tylko 140 mln euro na taką częściową, minimalną rekompensatę tego, co już ponieśliśmy - powiedziała minister do spraw integracji społecznej Agnieszka Ścigaj komentując unijne wsparcie finansowe dla Polski dotyczące pomocy uchodźcom z Ukrainy.

Minister wskazała, że Polska została zmuszona do przebudowania całej polityki migracyjnej. Dodała, że „jesteśmy krajem, który chyba jedyny, od początku historii Unii Europejskiej, przyjął tak ogromną grupę ludzi spoza UE”.

Podołaliśmy temu wyzwaniu jako naród, jako obywatele, jako państwo, ale nie możemy zostawać z tym sami, ponieważ jesteśmy częścią Unii Europejskiej i ci migranci to nie są tylko migranci, którzy zostaną w Polsce, ale oni mają możliwość przebywania na terenie Unii Europejskiej – stwierdziła Agnieszka Ścigaj.

Agnieszka Ścigaj przyznała, że Komisja Europejska trochę zostawiła Polskę samą.

Mamy w tym momencie odcięte środki z KPO, po kryzysie covidowym, z którego do końca jeszcze nie wyszliśmy, mamy drugi kryzys, na który jako kraj jesteśmy chyba najbardziej narażeni spośród pozostałych państw UE, i nie ma żadnych środków finansowych na wsparcie naszego kraju. Mało tego, jeszcze odmawia nam się tych środków, które de facto nam się należą. (…) Mamy poczucie osamotnienia, akurat w tym problemie, i z tym się musimy borykać - powiedziała Agnieszka Ścigaj.

MW/RO