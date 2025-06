W PKP Cargo wyprzedaż majątku! "Są stare"

PKP Cargo zamierza sprzedać na złom ponad 10 tys. wagonów do przewozu węgla - poinformował podczas wtorkowego posiedzenia sejmowej podkomisji stałej do spraw transportu kolejowego wiceprezes PKP Cargo Paweł Miłek.

„Wystąpiliśmy do sądu o zgodę na sprzedaż 10 tys. 360 wagonów. (…) Warunkiem uczestnictwa w przetargu na te wagony jest dokonanie przedpłaty na 100 proc. wartości tych wagonów i drugi, że te wagony zostaną przeznaczone wyłącznie na złom” - powiedział wiceprezes.

Dodał, że wagony te są stare i w złym stanie technicznym.

I tak po tej sprzedaży będziemy mieli nadmiar” - stwierdził.

Swoje oświadczenie opublikował też zarząd PKP Cargo.

Blisko 80 proc. z 10 360 wagonów, które zostały wytypowane do procesu sprzedaży to najstarsze węglarki z lat 60, 70 i 80. Wagony przeznaczone do sprzedaży to wagony wysoce wyeksploatowane i w bardzo złej kondycji technicznej, bez ważnych przeglądów technicznych i dopuszczeń do użytkowania, które zostały wytypowane na podstawie ich stanu i braku zapotrzebowania na ich pracę. Większość jest od lat trwale wyłączona z użytku operacyjnego napisano w oświadczeniu PKP Cargo.

Proces sprzedaży ponad 10 tysięcy wagonów został starannie przygotowany, szczegółowo przeanalizowano stan techniczny i pracę, którą wykonywał wskazany tabor w ostatnich latach i mógłby ewentualnie wykonywać w najbliższych. Przeprowadzono też szczegółową analizę ekonomiczną dot. nakładów na przywrócenie taboru i opłacalność tego procesu.

Biznes PKP Cargo

Grupa PKP Cargo oferuje usługi logistyczne, łącząc transport kolejowy, samochodowy oraz morski. Świadczy samodzielne przewozy towarowe na terenie Polski, Czech, Słowacji, Niemiec, Austrii, Holandii, Węgier, Litwy i Słowenii. W lipcu 2024 r. sąd otworzył postępowanie restrukturyzacyjne PKP Cargo. PKP Cargo jest spółką akcyjną notowaną na GPW. Udział PKP S.A. w kapitale PKP Cargo wynosi 33,01 proc., fundusze zarządzane przez Nationale-Nederlanden PTE S.A. mają 12,08 proc., a pozostali akcjonariusze - 54,91 proc.

PAP, jb

