Wiosna na rynku pracy! Liczba bezrobotnych poniżej 800 tys.

Stopa bezrobocia w maju 2025 r. wyniosła 5,0 proc., wobec 5,2 miesiąc wcześniej - podał Główny Urząd Statystyczny.

Resort rodziny, pracy i polityki społecznej wcześniej szacował, że stopa bezrobocia w maju wyniosła 5,0 proc. Również konsensus PAP Biznes wskazywał poziom 5,0 proc.

Jak podał GUS, liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy wyniosła w maju 782,8 tys. wobec 802,7 tys. miesiąc wcześniej.

Liczba nowo zarejestrowanych bezrobotnych wyniosła 89,1 tys. wobec 91,5 tys. poprzednio.

Analityk: rynek pracy w Polsce ma się całkiem dobrze

Bezrobocie rejestrowane nigdy nie było w maju tak niskie. Wynik 5 proc. to kolejne historyczne minimum. Oczywiście mniejsza liczba rejestrujących się w urzędach to efekt prac sezonowych, które w maju ruszyły pełną parą. Jest to też okres, kiedy dużo prościej wysłać powiatowemu urzędowi pracy osoby na działania aktywizacyjne.Dzięki temu ponownie liczba zarejestrowanych bezrobotnych spadła poniżej 800 tys. – ocenia Mariusz Zielonka, ekonomista Konfederacji Lewiatan.

Oczywiście, podobnie jak w statystykach zatrudnienia i tutaj mamy do czynienia z efektem demograficznym. Spadki zatrudnienia i liczby bezrobotnych to często, po prostu, efekt zmniejszającej się liczby osób w wieku produkcyjnym - precyzuje analityk.

Niezależnie jednak od tej magii statystki, nadal trzeba podkreślać, że rynek pracy w Polsce ma się całkiem dobrze i w najbliższej przyszłości będzie bardziej mu doskwierać brak wykwalifikowanych rąk do pracy aniżeli istotny wzrost liczby osób nie mogących znaleźć zatrudnienia.

PAP Biznes, sek

