Energia dla przemysłu z unijną ulgą, ale…

Wielka transformacja w Unii Europejskiej i przejście na odnawialne źródła miało spowodować spadek cen energii, ale ani trochę tak nie jest. Władze w Brukseli przyznają, że także nie ma na to szans w kolejnych latach, dlatego proponują przepisy, które obniżą koszty energii dla przemysłu, lecz wydatki tym związane ponosić będą kraje członkowskie.

Dziś – według medialnych doniesień – powinniśmy poznać nowe pomysły Komisji Europejskiej na obniżenie kosztów energii dla przemysłu, który trzeba ratować, bo w szybkim tempie traci na konkurencyjności w porównaniu z USA czy Chinami. Jeden z głównych powodów to wysokie koszty energii. Jej ceny są nawet kilkukrotnie wyższe niż w krajach, gdzie polityka klimatyczna nie jest forsowana tak jak w Unii Europejskiej.

Za klimatyczne wizje Brukseli zapłacą podatnicy

Nowe przepisy umożliwią firmom z branż energochłonnych skorzystanie z dopłat do cen hurtowych energii elektrycznej Jak informuje agencja Reuters, powołując się na projekt dokumentu unijnych władz, wsparcie przewidziano „na okres do trzech lat, ale nie dłużej niż do 31 grudnia 2030 r.”. To jednoznaczny sygnał, że w tym czasie nie należy spodziewać się rynkowego spadku cen energii. Zwłaszcza, że w dokumencie napisano wręcz, że „dopóki dekarbonizacja systemu elektroenergetycznego Unii nie przełoży się w pełni na niższe ceny energii elektrycznej, branże w Unii będą nadal ponosić wyższe koszty w porównaniu z konkurentami w jurysdykcjach o mniej ambitnej polityce klimatycznej”. Tym samym Bruksela przyznaje, że eksperci ostrzegający przed skutkami radykalnej polityki klimatycznej, w tym drogą energią – zwyczajnie mieli rację.

Według Reuters, te firmy które skorzystają z nowych przepisów i ulg będą musiały „dokonać inwestycji w zieloną transformację” i na ten cel wykorzystać część z funduszy, jakie otrzymają w ramach państwowej pomocy. Otwartą kwestią pozostaje oczywiście to, które kraje członkowskie będzie stać na jej udzielenie.

Lista branż w problemach wydłuża się

Przypomnijmy, że Komisja Europejska opracowała strategię Clean Industrial Deal, licząc, ze tym samym zdoła wesprzeć upadające i mające problemy sektory przemysłowe, dla których udział kosztów energii w kosztach produkcji jest szczególnie duży. Tym bardziej, że nie chodzi tylko jedną czy dwie branże, ale o cały ich szereg. Ostatnio głośno jest o problemach przemysłu motoryzacyjnego, uzależnionego dodatkowo od importu surowców krytycznych. Także sektor hutniczy ma problemy z przejściem na ekotechnologie, podobnie wielka chemia.

Agnieszka Łakoma

