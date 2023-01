Najpierw niebo, potem biznes. Wyzwania dla Ukrainy

Możemy słyszeć już głosy, nawet w Davos, że planowanie działań dla odbudowy należy zacząć już teraz, jednak sami oficjele z Ukrainy uspokajają, że najpierw trzeba zadbać odpowiednio o wygranie tej wojny, bo kwestia odbudowy jest wtórna wobec kwestii pokonania Rosji

„Polska. Most do wolności” to hasło tegoroczne Polskiego Domu w Davos. Wszyscy zastanawiają się, jak pomóc Ukrainie w zwycięstwie, ale też w późniejszej odbudowie. Sam prezes Dietl również szuka właściwych dróg, by pomóc instytucjonalnie. Jak powinniśmy rozumieć rolę instytucji finansowych w pomocy Ukrainie? Jak można wzmocnić ten polski most na Ukrainę?

W kolejnej debacie „Odbudowa Ukrainy, mapowanie potrzeb ukraińskiego sektora biznesowego” najpierw skrytykował on fakt, że kraje zachodnie nie pilnują tego, by naprawdę odciąć Rosję od zachodnich technologii.

CZYTAJ TEŻ: Tajne spotkanie CIA-Zełeński. Co przekazano prezydentowi?

Podkreślił też rolę edukacji. Ocenił, że Polska może śmiało przekazać Ukrainie swoje know-how w zakresie systemu finansowego.

Ale jak zaznaczyli też pozostali paneliści, zwłaszcza przedstawiciele Ukrainy, bezpieczeństwo biznesowe to dziś bezpieczeństwo wojskowe, a najważniejsze dziś jest zabezpieczenie ukraińskiego nieba. Bez ukraińskiego nieba pod ukraińską kontrolą, żadne plany biznesowe nie mają sensu, bo wszystko można wtedy zniszczyć w jedną chwilę. Potrzebę większego wsparcia w zakresie wojskowym, a zwłaszcza odbudowy wojskowego potencjału lotniczego, postulowali ukraińscy partnerzy.

CZYTAJ TEŻ: „Efekt motyla”? Usunięty plik skutkował lotniczym paraliżem!

Prezes Pekao również podzielił zdanie prezesa GPW i zaznaczył, że z drugiej strony, myśląc o wojnie, nie można zapominać o biznesie, bo życie gospodarcze musi toczyć się mimo wszystko, a banki odegrają w tym kluczową rolę.

Słyszeliśmy dużo o wojskowych potrzebach, ale są i realnie gospodarcze potrzeby. Jest potrzeba firm do handlowania, bo trzeba eksportować, by rosnąć. To jeden z przyszłych kluczy dla ukraińskiego wzrostu gospodarczego. Dla polskiego sektora bankowego oznacza to pytanie, jak organizować finansowanie takiej wymiany handlowej. Jak znaleźć partnerów w Polsce. To ważne dla uczynienia ukraińskich firm silnymi. To ważne, by Ukraina miała silny system bankowy, bo na koniec to banki są tymi instytucjami, które wiedzą jak alokować pieniądze w gospodarce, unikając korupcji, tworząc nowe miejsca pracy – powiedział Leszek Skiba, prezes Pekao SA. - Widzimy jak ważne by działo się to legalnie z przestrzeganiem prawa. Ukraina musi mieć bardzo silny sektor banków prywatnych, ponieważ będzie to bardzo ważne dla dobrej dystrybucji środków pomocowych – wyjaśnił.