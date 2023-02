Honda chce zwiększyć wykorzystanie wodoru

Honda zorganizowała dziś briefing prasowy na temat swoich przedsięwzięć związanych z wodorem

Wśród prelegentów podczas tego wydarzenia znaleźli się m.in. następujący przedstawiciele kadry kierowniczej Hondy: Shinji Aoyama, dyrektor i starszy menadżer zarządzający i Arata Ichinose, dyrektor operacyjny, szef jednostki nadzoru rozwoju biznesu.

Poniżej streszczenie spotkania:

Inicjatywy Hondy, mające na celu rozszerzenie wykorzystania wodoru, to krok naprzód w kierunku społeczeństwa neutralnego pod względem emisji dwutlenku węgla Honda dąży do osiągnięcia w roku 2050 neutralności węglowej wszystkich produktów i działań korporacyjnych, w które jest zaangażowana. „Zerowego wpływu na środowisko” ma dotyczyć, nie tylko produktów, ale całego cyklu życia produktu, w tym działań korporacyjnych. Honda koncentruje się na następujących obszarach jako „trzech filarach” swoich inicjatyw: „neutralność pod względem emisji dwutlenku węgla”, „czysta energia”, i „zamknięty obieg zasobów”. W swoich inicjatywach Honda pozycjonuje wodór jako jeden z nośników energii o wysokim potencjale, obok energii elektrycznej.

„Cykl obiegu wodoru”, który zaczyna się od energii odnawialnej, składa się z trzech faz - „wytwarzania”, „przechowywania/transportu” i „użytkowania”. Dokładniej rzecz ujmując, dzięki zastosowaniu technologii elektrolizy wody, energia elektryczna pochodząca z odnawialnych źródeł energii może zostać przekształcona w „zielony wodór”*3, dzięki czemu jest mniej podatna na wahania w wytwarzaniu energii elektrycznej wynikające z sezonowości i warunków pogodowych. Dodatkowo możliwy staje się transport energii do miejsca, w którym jest ona potrzebna w postaci „zielonego wodoru” za pomocą odpowiednich metod, takich jak transport lądowy, morski i rurociągowy.

Honda rozszerzy zastosowania swojego systemu ogniw paliwowych będącego rdzeniem jej technologii wodorowej nie tylko na pojazdy Honda FCEV, ale także na różne zastosowania wewnętrzne i zewnętrzne, przyczyniając się w ten sposób do pobudzenia popytu na wodór i ułatwiając osiągnięcie neutralności węglowej społeczeństwa poprzez „wykorzystanie” wodoru.

*3 Wodór uzyskany przez elektrolizę wody przy użyciu energii odnawialnej, która nie emituje CO2 podczas procesu produkcji.

Podsumowanie spotkania informacyjnego na temat działalności Hondy w dziedzinie zastosowań wodoru

Dalsze doskonalenie systemu ogniw paliwowych, stanowiącego rdzeń technologii wodorowej Hondy

Honda była jedną z pierwszych firm, które aktywnie zainteresowały się potencjałem wodoru jako metody doprowadzenia do społeczeństwa neutralnego węglowo. Od ponad 30 lat prowadzi badania i rozwija technologie wodorowe oraz pojazdy FCEV. Od 2013 roku Honda współpracuje z GM nad wspólnym opracowaniem systemu ogniw paliwowych nowej generacji.

Postępy w systemie ogniw paliwowych

W 2024 roku w Ameryce Północnej i Japonii Honda wprowadzi na rynek model FCEV wyposażony w system ogniw paliwowych nowej generacji opracowany wspólnie z GM. Koszt i trwałość są postrzegane jako typowe wyzwania, którymi należy się zająć, aby ułatwić powszechne stosowanie systemów ogniw paliwowych. System ogniw paliwowych nowej generacji, który wykorzystuje wiedzę, know-how i efekt skali współpracy obu firm, obniży koszt do jednej trzeciej w porównaniu do systemu ogniw paliwowych w modelu 2019 Honda Clarity Fuel Cell. Tak drastyczna redukcja kosztów została osiągnięta m.in. dzięki zastosowaniu innowacyjnych materiałów, z których wykonano elektrody, zaawansowaniu struktury uszczelnienia ogniw, uproszczeniu osprzętu pomocniczego („bilans struktury”) oraz poprawie wydajności. Ponadto podwojono trwałość systemu poprzez zastosowanie materiałów odpornych na korozję i kontrolowane ograniczanie zużycia, a także znacząco zwiększono odporność na niskie temperatury.

Podsumowanie spotkania informacyjnego na temat działalności Hondy w dziedzinie zastosowań wodoru

Bazując na tych osiągnięciach, które miały miejsce poprzez wspólny rozwój z GM, Honda wybiega w przyszłość do około roku 2030, kiedy to spodziewana jest pełna popularyzacja wykorzystania ogniw paliwowych. Z tego powodu firma rozpoczęła fundamentalne badania nad przyszłymi technologiami ogniw paliwowych. Ich celem jest dalsze zmniejszenie o połowę kosztów i podwojenie trwałości w porównaniu z systemem ogniw paliwowych opracowanym wspólnie z GM. Honda dąży przy tym do uzyskania użyteczności i kosztów całkowitych, przy których system ogniw paliwowych zrówna się z konwencjonalnymi silnikami Diesla.

Użycie systemów wodorowych w dziedzinie techniki kosmicznej

Honda prowadzi zaawansowane badania i rozwój technologii wodorowych, przewidując jednocześnie ich wykorzystanie w przestrzeni kosmicznej - kolejnym potencjalnym obszarze, w którym technologie wodorowe mogą znaleźć zastosowanie. Oprócz wody i żywności, ludzie potrzebują tlenu, a także wodoru jako paliwa i energii elektrycznej do różnych działań wspierających życie w kosmosie. Aby umożliwić zrównoważoną działalność w kosmosie, konieczne jest maksymalne ograniczenie konieczności uzupełniania tych zasobów z Ziemi. Jednym z rozwiązań tego problemu jest stworzenie systemu obiegu zamkniętego energii odnawialnej, który łączy w sobie system elektrolizy wody przy dużej różnicy ciśnień, wytwarzający tlen i wodór przy wykorzystaniu energii słonecznej do elektrolizy wody, z systemem ogniw paliwowych, który wytwarza energię elektryczną i wodę z tlenu i wodoru.

Aby stworzyć taki system, Honda prowadziła wspólne prace badawczo-rozwojowe z Japan Aerospace Exploration Agency (JAXA) w latach fiskalnych 2021 i 2022 (okres zakończony 31 marca 2022 roku). Honda poinformowała w roku 2022 o podpisaniu kontraktu na wspólne prace badawczo-rozwojowe3 z Japońską Agencją Badań Kosmicznych (JAXA), dotyczącego „Cyrkulacyjnego systemu opartego na energii odnawialnej”, który ma dostarczać energię elektryczną podtrzymującą funkcje przestrzeni życiowej personelu oraz napędzającą wszelkie pojazdy księżycowe. Na podstawie kontraktu Honda otrzyma od JAXA zlecenie na przeprowadzenie do końca japońskiego roku fiskalnego 2024 (31 marca 2024) – studiów koncepcyjnych4, a następnie na opracowanie modelu poglądowego wczesnego prototypu systemu.

*4 Zamówienie dotyczące studium koncepcyjnego i wykonania prototypów elementów funkcjonalnych systemu regeneracyjnego ogniwa paliwowego dla załogowego łazika z systemem podtrzymania ciśnienia. Regeneracyjny układ ogniw paliwowych składa się z systemu elektrolizy wody i systemu ogniw paliwowych. System elektrolizy wody wykorzystuje energię słoneczną i przy wysokiej różnicy ciśnień rozkłada wodę na tlen i wodór, natomiast system ogniw paliwowych wytwarza energię elektryczną w reakcji wodoru z tlenem. Regeneracyjny układ ogniw paliwowych, nazwany „cyrkulacyjnym systemem opartym na energii odnawialnej”, zawiera oryginalny, opracowany przez Hondę system wysokociśnieniowej elektrolizy wody.

*5 Systemy, które mają być używane w przestrzeni kosmicznej, są zwykle opracowywane metodą konstruowania kolejnych prototypów w etapach: np. „model poglądowy”, „model inżynierski” i „model latający”, w zależności od etapu rozwoju.

(Dla przypomnienia) https://humans-in-space.jaxa.jp/faq/detail/000491.html (jap.)

Rozpoczęcie sprzedaży zewnętrznej i rozszerzenie zastosowań systemu ogniw paliwowych W związku z ogólnoświatowymi kierunkami ochrony środowiska, Honda będzie nadal rozszerzać zastosowanie swoich systemów ogniw paliwowych, stanowiących rdzeń technologii wodorowej Hondy, poza swoje pojazdy FCEV. Marka chcę sposób przyczynić się do stworzenia społeczeństwa neutralnego pod względem emisji dwutlenku węgla. W tym celu Honda rozpocznie zewnętrzną sprzedaż modułów systemu ogniw paliwowych nowej generacji w połowie dekady 2020. Honda przewiduje początkowy poziom sprzedaży na poziomie 2.000 sztuk rocznie i będzie dążyć do stopniowego rozszerzania sprzedaży, stawiając sobie za cel zwiększenie sprzedaży do 60.000 sztuk w 2030 roku oraz do kilkuset tysięcy sztuk rocznie w drugiej połowie dekady 2030.

Podsumowanie spotkania informacyjnego na temat działalności Hondy w dziedzinie zastosowań wodoru

Cztery podstawowe obszary zastosowań

Ze względu na unikalne właściwości wodoru, który będąc nośnikiem energii o dużej gęstości może być przechowywany, transportowany i którym można szybko napełniać zbiorniki, oczekuje się, że systemy ogniw paliwowych będą szczególnie efektywne jako źródło zasilania dla intensywnie eksploatowanych wielkogabarytowych urządzeń mobilnych i wielkoskalowej infrastruktury, a także dla pojazdów wymagających szybkiego tankowania, które trudno jest zasilać z akumulatorów. Ponadto, wiele modułów systemu ogniw paliwowych może być łączonych równolegle w celu uzyskania większej mocy. W oparciu o te cechy i zalety, Honda zidentyfikowała cztery podstawowe obszary dla zastosowania swoich systemów ogniw paliwowych we wczesnej fazie wejścia na rynek wodorowy: samochody Honda FCEV, pojazdy użytkowe, stacjonarne magazyny energii i maszyny budowlane, a także rozpoczęła rozwój działalności wodorowej skierowanej również do klientów biznesowych (B2B).

Podsumowanie spotkania informacyjnego na temat działalności Hondy w dziedzinie zastosowań wodoru

FCEV

Honda planuje rozpocząć sprzedaż całkowicie nowego modelu FCEV w 2024 roku w Ameryce Północnej i Japonii. Model ten będzie oparty na wprowadzonym w ubiegłym roku w Ameryce Północnej modelu CR-V, który zostanie wyposażony w system ogniw paliwowych nowej generacji. Oprócz zalet pojazdów FCEV, które umożliwiają jazdę na długich dystansach przy krótkim czasie tankowania, ten całkowicie nowy model FCEV będzie wyposażony w funkcję plug-in, oferującej wygodę pojazdów EV, które można ładować z domowej instalacji elektrycznej.

Pojazdy użytkowe

W Japonii Honda planuje rozpocząć testy demonstracyjne na drogach publicznych prototypu ciężarówki dużej ładowności zasilanej ogniwami paliwowymi, nad którą badania prowadzone są wspólnie z Isuzu Motors Limited, jeszcze przed końcem nadchodzącego roku fiskalnego 2024 (kończącego się 31 marca 2024 roku).

W prowincji Hubei w Chinach, w styczniu 2023 roku, Honda rozpoczęła demonstracyjne jazdy testowe pojazdów użytkowych wyposażonych w system ogniw paliwowych nowej generacji we współpracy z Dongfeng Motor Group Co, Ltd.

Stacjonarne magazyny energii

W ostatnich latach, w związku z ekspansją chmury obliczeniowej i wykorzystaniem big data, gwałtownie wzrasta zapotrzebowanie na energię elektryczną w centrach danych, a z perspektywy planowania ciągłości działania (BCP) rośnie zapotrzebowanie na zapasowe źródła zasilania. Aby zaspokoić takie potrzeby, Honda zaproponuje zastosowanie swoich systemów ogniw paliwowych w obszarze wytwarzania energii, począwszy od zastosowania jako czystego i cichego zapasowego źródła energii.

Pierwszym krokiem było zainstalowanie na terenie kompleksu firmy American Honda Motor Co., Inc. w Kalifornii, USA, stacjonarnego magazynu energii z ogniwami paliwowymi o przybliżonej mocy 500 kW, który wykorzystuje systemy ogniw paliwowych z pojazdów Honda Clarity Fuel Cell. Demonstracyjne działanie stacji jako zapasowego źródła zasilania dla centrum danych rozpocznie się jeszcze w tym miesiącu. Po zakończeniu tych testów, Honda rozpocznie stosowanie technologii stacjonarnych magazynów energii z ogniwami paliwowymi w swoich fabrykach i centrach danych na całym świecie, co pozwoli na zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych w związku z ich funkcjonowaniem.

Maszyny robocze

Honda będzie wychodzić z inicjatywą zastosowania swojego systemu ogniw paliwowych najpierw w koparkach i ładowarkach, które stanowią duży segment rynku maszyn budowlanych, przyczyniając się do osiągnięcia neutralności węglowej takich maszyn.

Jeśli chodzi o zaopatrzenie maszyn budowlanych w wodór, co jest uważane za trudne do realizacji wyłącznie przy użyciu konwencjonalnych stacjonarnych stacji wodorowych, Honda podejmie współpracę ze stowarzyszeniami z branży budowlanej i innymi stronami w celu optymalnego rozwiązania tego problemu.

Ekspansja łańcucha wartości

Aby więcej firm mogło aktywnie korzystać z systemów ogniw paliwowych, ważne jest rozwiązanie takich kwestii jak zmniejszenie nakładów na ich rozwój i pracochłonności montażu instalacji, obniżenie kosztów całkowitych oraz zapewnienie stabilnych i możliwie tanich dostaw wodoru. Honda zaoferuje nie tylko wsparcie rozwojowe w celu dostosowania swojego systemu ogniw paliwowych do produktów klientów, ale także wsparcie operacyjne, takie jak obsługa posprzedażna i stabilne dostawy wodoru, tym samym wnosząc kompleksowy wkład w wysiłki klientów w kierunku neutralności węglowej.

Inicjatywy zmierzające do utworzenia ekosystemów wodorowych

Aby osiągnąć powszechne wykorzystanie systemów ogniw paliwowych, konieczne jest stworzenie ekosystemów wodorowych, obejmujących dostawy wodoru. Honda wspiera rozbudowę sieci stacji wodorowych w Japonii poprzez udział w Japan Hydrogen Station Network Joint Company (Japan H2 Mobility/JHyM) oraz w Ameryce Północnej poprzez wspieranie firm działających w branży stacji wodorowych, takich jak Shell i FirstElement Fuel.

Od tego momentu, traktując to jako nowy obszar aktywności, Honda będzie brała czynny udział w tworzeniu ekosystemów wodorowych, które będą skupiały się wokół stacjonarnych magazynów energii i zaczną działać tam, gdzie istnieje zapotrzebowanie na wodór. Honda będzie również aktywnie uczestniczyć w projektach inicjowanych przez władze krajowe i lokalne, w ramach których będą wykorzystywane duże ilości importowanego wodoru w portach, bądź w innych lokalizacjach. Poprzez takie inicjatywy Honda będzie współpracowała z firmami zajmującymi się tym nowym obszarem działalności.

W Japonii dążąc do stworzenia ekosystemu wodorowego, Honda wspólnie z firmami Marubeni Corporation i Iwatani Corporation rozpoczęły rozmowy o możliwościach dostaw wodoru i jego zastosowania w pojazdach użytkowych. W Europie Honda planuje obecnie testy demonstracyjne ekosystemu energetycznego, który łączy energię odnawialną i wodór.

Kontynuując wzmacnianie współpracy i koordynacji z różnymi firmami w łańcuchu wartości związanym z wodorem, Honda będzie nadal energicznie podejmować nowe wyzwania w celu szerszego wykorzystania wodoru.

