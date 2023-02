PKP.appka nominowana w prestiżowym konkursie

Jest dostępna niespełna od dwóch miesięcy, ma ułatwiać poruszanie się po dworcach i podróże, a już została doceniona w prestiżowym konkursie Mobile Trends Awards! PKP.appka, bo o niej mowa, otrzymała nominację w kategorii usługi

Wyboru zakwalifikowanych aplikacji dokonała kapituła konkursu składająca się z ekspertów od lat związanych z branżą IT i mobile. PKP.appka to absolutny debiutant w gronie nominowanych, gdyż jest dostępna niespełna od dwóch miesięcy w sklepach Google Play i App Store.

Tak szybka nominacja PKP.appki do prestiżowego konkursu Mobile Trend Awards to dla nas olbrzymie wyróżnienie. Zwłaszcza, że w kategorii usługi znalazły się aplikacje, które są obecne na rynku od lat. To również dla nas ważny impuls do dalszego rozwoju PKP.appki, tak żeby sprostała ona oczekiwaniom rosnącej liczby jej użytkowników – mówi Krzysztof Mamiński, prezes zarządu PKP S.A.

Na PKP.appkę można głosować do 16 lutego na stronie mobiletrendsawards.pl. Ostatecznie wyboru zwycięzcy w poszczególnych kategoriach Mobile Trend Awards 2022 dokona kapituła konkursu z uwzględnieniem wyników głosowania publiczności. Aplikacja, która otrzyma najwięcej głosów od internautów, zostanie również uhonorowana nagrodą specjalną. Aplikacja stworzona dla podróżnych przez PKP S.A. we współpracy z PKP Informatyką to nowoczesny asystent podróży, łączący w sobie różne funkcje. PKP.appka to pierwszy przewodnik po dworcach, dzięki któremu sprawdzimy ich położenie oraz informacje o dostępnych na nich usługach i infrastrukturze, takich jak poczekalnie, kasy biletowe, toalety, przechowalnie bagażu, stojaki rowerowe czy udogodnienia dla osób o ograniczonej mobilności.

W aplikacji dostępne są również informacje o punktach handlowych i usługowych znajdujących się na poszczególnych dworcach. Podróżni znajdą w niej także przydatne wskazówki, np. dotyczące tymczasowej organizacji ruchu pieszych na dworcu czy funkcjonowaniu dworca tymczasowego w trakcie prowadzonych remontów.

Ważną funkcją nowej aplikacji jest przycisk SOS, którego użycie umożliwi szybkie połączenie z pracującymi przez całą dobę służbami PKP S.A. odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo. W PKP.appce sprawdzimy również aktualizowany w czasie rzeczywistym rozkład jazdy odjazdów i przyjazdów pociągów, wyszukamy połączenia czy – poprzez przekierowanie do sklepu BILKOM – kupimy bilet.

W planach PKP S.A ma dalszą rozbudowę aplikacji o możliwość zgłaszania usterek, dodanie kolejnych wersji językowych oraz użytecznych dla pasażera informacji, obejmujących m.in. nawigację dla wybranych dworców premium.