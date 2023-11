Polska kolej na właściwym torze

Nowa aplikacja mobilna symbolizuje kierunek zmian, który w mojej opinii powinny obrać Grupa PKP i polska kolej. Musi być ona nowoczesna, ekologiczna i sprawnie działająca, a jej klienci powinni być informowani o jej ofercie na bieżąco i za pośrednictwem nowoczesnych narzędzi – pisze Krzysztof Mamiński, prezes zarządu Polskich Kolei Państwowych SA i Grupy PKP na łamach rocznika „Polski Kompas 2023”.

W obliczu kryzysu kolej odgrywa strategiczną rolę – udowodniły to polskie koleje podczas pandemii COVID-19, w pierwszych miesiącach wojny w Ukrainie czy w obliczu widma kryzysu energetycznego.

Dwa lata pandemii istotnie odbiły się nie tylko na polskiej, ale i światowej gospodarce, jednak należy wyraźnie podkreślić, że pandemia nie wyhamowała wielkich przedsięwzięć inwestycyjnych, które dziś są realizowane na kolei. To ważne nie tylko dla samej branży, ale także dla całego otoczenia gospodarczego, w którym kolej funkcjonuje. Wizytówką dużych zmian zachodzących na polskiej kolei w ostatnich latach są dworce – miejsca, w których zaczynamy i kończymy podróże, miejsca przez wiele lat niedoinwestowane. Ostatnie lata to również czas inwestycji w tabor – wagony, lokomotywy, elektryczne zespoły trakcyjne oraz w transport intermodalny. Kolej inwestuje także ogromne środki w poprawę standardów linii kolejowych. Wszystko to jest niekwestionowanym sukcesem polskiej kolei i polskiego państwa w zakresie rozwoju infrastrukturalnego i rozwoju w ogóle. Wspólnymi wysiłkami rządzących i całej branży kolejowej dążymy do tego, aby kolej była środkiem transportu pierwszego wyboru zarówno dla pasażerów, jak i nadawców ładunków.

Prośrodowiskowa modernizacja

W tej chwili kluczowym zadaniem PKP SA jest poprawa stanu technicznego gmachów dworcowych. Służą temu inwestycje przewidujące budowę zupełnie nowych budynków dworcowych oraz rewitalizację i właściwe zagospodarowanie dworców istniejących, w tym zabytkowych. Program Inwestycji Dworcowych na lata 2016–2023 to nie tylko największy w historii program tego typu, ale również prawdopodobnie jeden z większych programów konserwacji zabytków w kraju. W jego ramach zmodernizujemy oraz wybudujemy od nowa 190 obiektów dworcowych. W 2021 r. otworzyliśmy 21 dworców kolejowych ze wszystkich 44 udostępnionych podróżnym do tej pory od 2017 r. Jeszcze lepszy był pod tym względem rok 2022 – otworzyliśmy w nim aż 26 dworców. Do tej pory udostępniliśmy podróżnym łącznie ponad 80 dworców: całkowicie nowoczesnych oraz zabytkowych, wśród których znalazła się także nasza największa i zarazem najbardziej spektakularna inwestycja: kompleksowa modernizacja dworca Gdańsk Główny. Planujemy już także kontynuację programu. Bardzo istotną jego przesłanką są działania prośrodowiskowe. O tym, jak istotny jest aspekt ochrony środowiska w naszym programie inwestycyjnym, świadczy na pewno to, że w prawie 40 lokalizacjach w całej Polsce staną – a w niektórych miejscach już stanęły – całkowicie nowe, budowane od podstaw dworce systemowe. Są to obiekty, które zaprojektowano z myślą o oszczędności i optymalizacji zużycia wody, energii elektrycznej i cieplnej, ale również wykorzystujące odnawialne źródła energii. Do utrzymania komfortu cieplnego w budynku używane są zwykle pompy ciepła, a oświetlenie zapewniają energooszczędne źródła światła. Są one zasilane z sieci oraz z paneli fotowoltaicznych zlokalizowanych na dachach budynku. Co ciekawe, wytworzona w naszych obiektach „zielona energia” nie jest sprzedawana, a kumulowana i użytkowana wyłącznie na potrzeby dworców. To tylko jeden z wielu przykładów, jak dużą wagę kolejarze przykładają dziś do kwestii ekologii i ochrony środowiska. To ważne, szczególnie w kontekście założeń, że w perspektywie do 2030 r. polska kolej będzie w większości wykorzystywać energię ze źródeł odnawialnych.

Kierunek cyfryzacja

Ważną rolę w realizacji celów zdefiniowanych w filarach działalności PKP SA i Grupy PKP odgrywa także zastosowanie technologii cyfrowych. Jednym z przykładów cyfryzacji PKP SA jest uruchomienie aplikacji mobilnej dla pasażerów kolei – PKP.appki. Nowe narzędzie to asystent podróży, łączący w sobie różne funkcje. Przede wszystkim PKP.appka to pierwszy przewodnik po dworcach, za pomocą którego można łatwo sprawdzić ich położenie oraz informacje o dostępnych na nich usługach i infrastrukturze, takich jak poczekalnie, kasy biletowe, toalety, przechowalnie bagażu, stojaki rowerowe czy udogodnienia dla osób o ograniczonej mobilności. Nowa aplikacja to również narzędzie pozwalające sprawdzić odjazdy i przyjazdy pociągów z danej stacji oraz kupić bilety większości przewoźników pasażerskich w Polsce. Można powiedzieć, że właśnie nowa aplikacja mobilna symbolizuje kierunek zmian, który w mojej opinii powinny obrać Grupa PKP i polska kolej. Musi być ona nowoczesna, chroniąca środowisko i sprawnie działająca, a jej klienci powinni być informowani o jej ofercie na bieżąco i za pośrednictwem nowoczesnych narzędzi.

Grupa PKP jako holding

Ważnym kierunkiem rozwoju polskiej kolei jest funkcjonowanie Grupy PKP opartej na strukturze holdingu. Stworzenie holdingu miało na celu wzmocnienie współpracy pomiędzy spółkami dzięki jej wprowadzeniu na całkowicie nowy, nieznany do tej pory w naszej branży, poziom. Spółki tworzące holding to przedsiębiorstwa o wzajemnie uzupełniających się kompetencjach, zatem formuła holdingu zapewnia większą możliwość współpracy przy realizacji wspólnych projektów oraz wspólnej misji przy jednoczesnym wykorzystaniu potencjału biznesowego wszystkich podmiotów. Holding to również korzyść dla wszystkich, bowiem każda ze spółek jest beneficjentem pozytywnych efektów działania całej Grupy. Nie byłyby one możliwe do osiągnięcia, gdyby każda ze spółek działała samodzielnie. Stąd powołanie holdingu jest też sposobem na wzmocnienie narodowej kolei, co jest bardzo ważne w kontekście otwarcia rynku przewozów kolejowych.

Kolejne lata będą okresem wielu wyzwań stojących przed sektorem kolejowym, do których branża jest doskonale przygotowana. Naszym celem jest propagowanie zalet kolei i uczynienie jej bardziej atrakcyjną w oczach wszystkich decydentów. Chcemy, aby więcej osób podróżowało pociągami, więcej firm przewoziło swoje towary koleją i więcej osób rozważało karierę zawodową w branży. Chcemy także pokazać potencjał kolei do konkurowania z innymi rodzajami transportu. Przed nami wiele pracy, aby kolej w pełni osiągnęła i uwidoczniła swój pełny potencjał. To niezmiernie istotne również w kontekście bezpieczeństwa. Posiadanie stabilnego środka transportu zarówno pasażerskiego, jak i towarowego jest kluczowe w trudnych, kryzysowych sytuacjach. Takiego, który zapewni realizowanie przewozów w chwilach, gdy zagrożone jest szeroko rozumiane bezpieczeństwo ludzi. To także niezmiernie istotne dla zapewnienia stabilnego łańcucha dostaw towarów, co ma bez wątpienia ogromny wpływ na zachowanie stabilności gospodarczej krajów. Wiele zmian udało się już wdrożyć, czego dowodem jest choćby rok 2022 – rekordowy pod względem liczby przewiezionych pasażerów.

Krzysztof Mamiński prezes zarządu Polskich Kolei Państwowych SA i Grupy PKP

Tekst został opublikowany w elektronicznym wydaniu „Polskiego Kompasu 2023"

