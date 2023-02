Jakie są rodzaje oprocentowania pożyczki gotówkowej?

Pożyczka to wygodny sposób na szybkie uzyskanie dodatkowej gotówki na dowolny cel. Należy jednak mieć na uwadze, że nie tylko podlega zwrotowi w określonym terminie, ale też wiąże się z dodatkowymi kosztami, a te sprawiają, że zwykle oddaje się więcej niż pożycza. Jedną ze składowych decydujących o całkowitej kwocie do spłaty jest oprocentowanie pożyczki. Czym dokładnie jest i czy firmy mogą z niego zrezygnować? Jakie są rodzaje oprocentowania pożyczek? Wyjaśniamy!

Oprocentowanie pożyczki – co to jest?

Oprocentowanie pożyczki to, w najprostszych słowach – wysokość odsetek wyrażona procentowo; obrazuje ich koszt w skali roku. Jest zatem wskaźnikiem określającym część opłat, które poniesie pożyczkobiorca w związku z zaciągnięciem kredytu gotówkowego. Odsetki stanowią zarobek banku czy pozabankowej instytucji finansowej na udzielaniu pożyczek. Jak się je nalicza?

Oprocentowanie jest naliczane na bieżąco po oddaniu każdej raty – od pozostałej kwoty kapitału spłaty. Jeśli zatem pożyczysz np. 5 tysięcy złotych, to początkowo odsetki zostaną wyliczone od całych 5 tysięcy. W kolejnym miesiącu spłacisz pierwszą ratę kapitałową w wysokości np. 200 zł – zatem oprocentowanie będzie liczone od pozostałych 4800 zł i tak dalej. Oczywiście prezentujemy tutaj bardzo uproszczony obraz pożyczki, dodatkowo dochodzą do niej bowiem inne koszty mające wpływ na pozostałą kwotę do spłaty. Same odsetki są jednak naliczane wyłącznie od kapitału – tak jak w naszym przykładzie.

Czy pożyczka musi być oprocentowana?

Pożyczkę gotówkową definiują przepisy kodeksu cywilnego. Choć nie narzucają one, jak powinna zostać skonstruowana umowa, to wskazują jednak najbardziej podstawowe zasady funkcjonowania pożyczek – w tym te dotyczące naliczania odsetek. Zgodnie z art. 720. kodeksu cywilnego, pożyczka bez oprocentowania jak najbardziej może istnieć, odsetki należą się bowiem pożyczkodawcy tylko wtedy, gdy oprocentowanie zostało wprost przewidziane w umowie. O tym, czy będzie je naliczać, decyduje zatem sama firma udzielająca pożyczki.

Zdarza się, że instytucje finansowe rezygnują z oprocentowania pierwszej pożyczki, by zachęcić klientów do korzystania z ich usług. Dotyczy to jednak zwykle tak zwanych chwilówek, czyli niewielkich kwot pożyczanych na miesiąc lub dwa – 200, 400 czy 500 zł. Nazywa się je darmowymi pożyczkami, ponieważ klient oddaje zazwyczaj dokładnie tyle, ile pożyczył, bez żadnych dodatkowych kosztów.

W przypadku większych pożyczek rozkładanych na wiele rat, np. 12 lub 24 miesiące, trzeba już liczyć się z ich oprocentowaniem. By wybrać najkorzystniejszą ofertę, należy jednak zwracać uwagę nie tylko na wysokość odsetek, ale też na całkowity koszt pożyczki i RRSO. RRSO to wskaźnik, który ujmuje wszystkie dodatkowe opłaty związane z udzieleniem kredytu, w tym odsetki.

Rodzaje oprocentowania pożyczki

Wyróżnia się dwa rodzaje oprocentowania pożyczek:

- Oprocentowanie stałe – z punktu widzenia pożyczkobiorcy może to być korzystne rozwiązanie. Oprocentowanie stałe będzie bowiem identyczne przez czas określony w umowie. Co jednak istotne, nie musi dotyczyć całego okresu kredytowania; zwykle trwa maksymalnie 5-7 lat.

- Oprocentowanie zmienne – to najczęściej spotykany rodzaj oprocentowania pożyczek. Oprocentowanie zmienne, jak sugeruje sama nazwa, może zmieniać się w czasie, w zależności od aktualnie obowiązującej stopy bazowej, od której uzależniona jest zmiana oprocentowania, np. od stopy referencyjnej NBP. Oznacza to, że wysokość miesięcznych rat może być raz wyższa, a raz niższa.