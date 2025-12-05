Raport Challengera z mniejszą liczbą zwolnień

Rynek kontraktów terminowych na europejskie i amerykańskie indeksy świeci się na zielono, wskazując na potencjalnie dobre otwarcie. W dalszej części dnia (ok. godz. 14:30) w USA poznamy wrześniowy raport PCE Price Index, którego publikacja została opóźniona z powodu government shutdown.

Czwartkowa sesja w Europie przebiegała w dobrych nastrojach, a większość indeksów zakończyła dzień na plusie. Największym wygranym okazał się hiszpański IBEX, który po sesji charakteryzującej się trendem wzrostowym umocnił się o 0,97 proc.. Bardzo dobrze poradził sobie również indeks giełdy we Frankfurcie – DAX, który, głównie za sprawą silnego otwarcia, zyskał 0,79 proc. Paneuropejski STOXX umocnił się o 0,45 proc.. Wzrosty obserwowaliśmy również w Paryżu (+0,43 proc.), Zurychu (+0,27 proc.) oraz we Włoszech (+0,32 proc.). Za sprawą dobrej końcówki, nad kreską dzień zakończył także londyński FTSE100 (+0,19 proc.).

Optymizm przeplatał się z pesymizmem na warszawskich indeksach. Przewaga kupujących najmocniej uwidoczniła się wśród największych spółek – WIG20 zakończył dzień silniejszy o 0,46 proc. Najmocniej rosły: Pepco (+3,22 proc.), PZU (+1,70 proc.) oraz Orange (+1,57 proc.). Niewielkie wzrosty przyniósł indeks szerokiego rynku WIG (+0,11 proc.), który zakończył sesję na lekkim plusie. Wyraźnie gorsze nastroje panowały natomiast wśród małych i średnich spółek. mWIG40 osłabił się prawie o jeden procent – najbardziej ciążyły: Diagnostyka (-4,35 proc.), Benefit (-3,95 proc.) oraz Tauron (-3,53 proc.). Indeks sWIG80, reprezentujący najmniejsze polskie spółki, stracił 0,15 proc..

Na Wall Street dominował optymizm, co przełożyło się na wzrosty większości indeksów. Indeks szerokiego rynku S&P500 dzięki dobrej końcówce zyskał 0,11 proc. Technologiczny Nasdaq Composite zakończył dzień silniejszy o 0,22 proc.. Indeks małych spółek, reprezentowany przez Russell 2000, umocnił się o 0,76 proc.. Rodzynkiem okazał się najstarszy indeks – Dow Jones – który zakończył sesję lekko pod kreską (-0,07 proc.). Wczoraj poznaliśmy raport Challengera, który pokazał liczbę planowanych zwolnień o połowę niższą niż miesiąc wcześniej, ale o 24 proc. wyższą niż rok temu. Od początku roku liczba zapowiadanych zwolnień wzrosła o 54 proc., a poziom planowanych zatrudnień jest najniższy od 2010 r. Nie odnotowano wzrostu liczby wniosków o zasiłek dla bezrobotnych.

Poranne spojrzenie na rynki azjatyckie wskazuje na przewagę optymizmu. Na godzinę przed otwarciem handlu w Europie najmocniej zyskiwał południowokoreański KOSPI (+1,75 proc.), testując poziom 4100 punktów. Przewaga kupujących była widoczna także w Indiach – rosną Sensex (+0,38 proc.) oraz Nifty50 (+0,43 proc.). Spójny wzrost odnotowano również w Chinach: zarówno Hang Seng (+0,58 proc.), jak i Shanghai Composite (+0,68 proc.) zyskiwały. Wyjątkiem w regionie pozostaje Japonia, gdzie indeksy Nikkei225 oraz TOPIX na moment pisania komentarza osłabiły się o 1,05 proc..

W dalszej części dnia (ok. godz. 14:30) poznamy wrześniowy raport PCE Price Index, którego publikacja została opóźniona z powodu government shutdown. Oczekiwania rynkowe wskazują na odczyt na poziomie 2,9 proc., co stanowiłoby odchylenie od celu inflacyjnego Fed. Choć przedstawiciele Rezerwy Federalnej obawiają się utrzymującej się inflacji, rynek oczekuje, że w obawie o realizację podwójnego mandatu i tak dojdzie do obniżki stóp procentowych już w przyszłym tygodniu (obecne prawdopodobieństwo wynosi 87 proc.) – na ten moment ważniejszy wydaje się rynek pracy. Rynek kontraktów terminowych na europejskie i amerykańskie indeksy świeci się na zielono, wskazując na potencjalnie dobre otwarcie.

Michał Poleszczuk, Analityk, Dom Inwestycyjny Xelion

