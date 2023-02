Premier: dotrzymujemy słowa, gwarantujemy Polakom bezpieczeństwo

Dotrzymujemy słowa; gwarantujemy Polakom bezpieczeństwo - podkreślił premier Mateusz Morawiecki przypominając, że we wtorek wicepremier, szef MON Mariusz Błaszczak ogłosi w Hucie Stalowa Wola zamówienie na dostawy wozów bojowych Borsuk.

We wtorek w obecności szefa MON zostanie zawarta umowa ramowa między Agencją Uzbrojenia a konsorcjum firm Polska Grupa Zbrojeniowa i Huta Stalowa Wola na dostawy bojowych wozów piechoty BORSUK oraz wozów specjalistycznych opartych na uniwersalnej modułowej platformie gąsienicowej.

Dotrzymujemy słowa. Dziś Wicepremier Mariusz Błaszczak w Hucie Stalowa Wola ogłosi zamówienie ponad 1 000 sztuk wozów bojowych Borsuk” - napisał premier w mediach społecznościowych. „Gwarantujemy Polakom bezpieczeństwo” - dodał.

Huta Stalowa Wola S.A. (HSW) to jeden z największych i najważniejszych zakładów polskiego przemysłu zbrojeniowego; wchodzi w skład Polskiej Grupy Zbrojeniowej.

Bojowy Wóz Piechoty Borsuk to nowoczesny pojazd gąsienicowy przeznaczony dla pododdziałów piechoty zmechanizowanej. W skład załogi wchodzi dowódca, działonowy operator i kierowca. Pojazd pływa, co wyróżnia go z innych wozów tego typu. Chroni załogi i żołnierzy desantu przed ostrzałem pociskami z broni strzeleckiej i granatników przeciwpancernych, a także przed wybuchami min oraz improwizowanych ładunków wybuchowych.

