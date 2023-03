TikTok: Stale ulepszamy podejście do bezpieczeństwa danych

- Wypada jasno powiedzieć, że TikTok nie zbiera ani nie przetwarza więcej danych niż inne duże platformy cyfrowe, których profil monetyzacji opiera się o działania reklamowe - mówi Piotr Żaczko, rzecznik prasowy TikToka w Polsce w rozmowie dla wGospodarce.pl

W Kanadzie w mailu rozesłanym do pracowników resortu spraw zagranicznych poinformowano, że od wtorku z telefonów służbowych będzie usuwana zainstalowana już aplikacja TikTok, a także blokowana możliwość korzystania z niej.

Również Komisja Europejska poinformowała, że ze względu na konieczność wzmocnienia cyberbezpieczeństwa pracownicy KE od połowy marca nie będą mogli korzystać z TikToka na telefonach służbowych.

Te ruchy wywołują znaki zapytania i niepokój wśród użytkowników. Natomiast w samym TikToku panuje zaskoczenie i jednocześnie zapewnia o bezpieczeństwie danych. Platforma zwraca również uwagę, iż nie otrzymali żadnego wyjaśnienia od KE.

Nieustannie ulepszamy też nasze podejście do bezpieczeństwa danych, w tym poprzez utworzenie trzech centrów danych w Europie, które będą przechowywać lokalnie dane użytkowników. Rygorystycznie minimalizujemy przepływ jakichkolwiek danych poza Europę i ograniczamy dostęp pracowników do danych do absolutnie niezbędnego minimum. Ważne jest, aby odróżnić kwestie polityczne dotyczące TikToka od tych związanych z zasadami działania aplikacji. Chociaż niektóre zagadnienia (np. chiński rodowód) zostały upolitycznione, bardzo poważnie traktujemy wszystkie tematy związane z bezpieczeństwem. Decydenci polityczni i organy regulacyjne w Europie słusznie koncentrują się na zrozumieniu, czy TikTok stanowi jakiekolwiek faktyczne zagrożenie dla bezpieczeństwa, oraz współpracy z nami, ukierunkowanej na opracowanie wiodących w branży rozwiązań w zakresie zasad rozwiązujących wszelkie kwestie dotyczące danych użytkowników - dodaje.

Zaznacza, że TikTok stawia na dwa elementy: wzmacnianie kultury compliance i realizacja strategii zarządzania danymi.

Żaczko podkreśla, że założeniem TikToka jest także wyznaczenie nowych standardów bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych, aby pozostawać zaufanym źródłem jakościowej rozrywki.

W tym celu opracowali w 2022 roku strategię zarządzania danymi dla Europy. Zakłada ona dalsze ograniczanie dostępu pracowników do danych europejskich użytkowników, zmniejszenie przepływu danych poza Stary Kontynent oraz przechowywanie danych lokalnie. Z tą ostatnią wytyczną wiąże się konieczność zwiększenia pojemności europejskiego magazynu danych. Dlatego finalizują właśnie plan budowy drugiego centrum danych w Irlandii z zewnętrznym dostawcą usług, oraz rozpoczynamy proces przygotowania do utworzenia trzeciego centrum w Europie.

Wypada jasno powiedzieć, że TikTok nie zbiera ani nie przetwarza więcej danych niż inne duże platformy cyfrowe, których profil monetyzacji opiera się o działania reklamowe. Sam zakres w sposób istotny zależy także od zgód wyrażonych w samym urządzeniu lub udzielonych tam uprawnień. Na co dzień dane użytkowników przechowywane są na serwerach z Singapurze i Stanach Zjednoczonych, wkrótce także w Europie. Już od drugiego kwartału 2023 r. rozpoczniemy migrację danych europejskich użytkowników na pierwszy z docelowych trzech serwerów w Europie. Naturalnie przy przetwarzaniu i przechowywaniu stosujemy się do przepisów prawa w tym obowiązków nakładanych przez RODO. Każdy dostęp do danych podlega szeregowi narzędzi kontroli bezpieczeństwa i protokołów zatwierdzania. Nasze mechanizmy bezpieczeństwa są nadzorowane przez nasze zespoły ds. bezpieczeństwa i obejmują kontrolę dostępu do systemu, szyfrowanie i bezpieczeństwo sieci - zauważa Żaczko.