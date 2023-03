TikTok wprowadza nowe mechanizmy. "Dbałość o balans"

TikTok ogłosił wprowadzanie mechanizmów ograniczających czas używania aplikacji. Co to oznacza w kwestii bezpieczeństwa chociażby młodszych i jakich jeszcze ruchów można spodziewać się w najbliższym czasie?

W nadchodzących tygodniach każde konto należące do użytkownika poniżej 18. roku życia otrzyma automatyczny 60-minutowy dzienny limit czasu przed ekranem. Jeśli limit ten zostanie osiągnięty, młody użytkownik zostanie poproszony o podanie hasła, aby móc kontynuować przeglądanie aplikacji.

Mechanizm, który wprowadza domyślny dzienny limitu czasu korzystania z platformy, jest jednym z kroków które podejmujemy jako platforma w zakresie dbałości o cyfrowy dobrostan i i zachowanie zdrowego balansu między aktywnością offline i online. Zupełnie niedawno, w ramach Dnia Bezpiecznego Internetu, którego byliśmy partnerem, przeprowadziliśmy szeroką kampanię na platformie i poza nią, która dotarła do kilkunastu milionów użytkowników. Wskazywaliśmy tam konieczność dozowania zarówno czasu spędzanego w sieci, jak i rodzaju treści, które konsumujemy - tłumaczy Piotr Żaczko, rzecznik prasowy TikToka w Polsce w rozmowie dla wGospodarce.pl. Credo TikToka to inspirowanie kreatywności i niesienie radości. To nie jest możliwe bez stworzenia bezpiecznego środowiska dla naszej społeczności i stworzenia miejsca, w którym każdy może autentycznie wyrazić siebie. Bardzo poważnie traktujemy odpowiedzialność względem naszych użytkowników zwłaszcza tych nastoletnich i stale szukamy nowych sposobów budowania bezpiecznego środowiska użytkownika - dodaje.

Żaczko zaznacza, że aby chronić dzieci podczas ich rozwoju, TikTok stosuje wielopłaszczyznowe podejście. Po pierwsze użytkownicy poniżej 13 roku życia nie mogą korzystać z tej platformy. Platforma w ciągu kwartału globalnie usuwa około 20 milionów kont, które ich zdaniem należą do osób poniżej 13 roku życia. Natomiast dla osób nastoletnich powyżej 13 roku życia stosują podejście odpowiednie do wieku.

Niektóre z najważniejszych funkcji bezpieczeństwa dla najmłodszych użytkowników (13-15 lat):

* treści przesyłane przez użytkowników w wieku poniżej 16 lat nie kwalifikują się do rekomendacji w kanale Dla Ciebie

* nie można wysyłać ani odbierać bezpośrednich wiadomości

* konto jest domyślnie określone jako prywatne.

* niektóre funkcje platformy (stitch, duet i inne) mają ustawione ustawienia prywatności na najwyższym możliwym poziomie

* prowadzenie transmisji live jest zabronione dla użytkowników poniżej 18 roku życia, młodsi nastolatkowie muszą mieć co najmniej 16 lat, aby uzyskać dostęp do wiadomości bezpośrednich, a co najmniej 18 lat, aby wysyłać wirtualne prezenty lub uzyskiwać dostęp do funkcji zarabiania.

Wiele z rozwiązań wspierających bezpieczeństwo już wprowadziliśmy i teraz je rozwijamy, bardzo przydatną funkcją jest tzw. Parowanie Rodziny (forma kontroli rodzicielskiej), która pozwala na zarzadzanie rodzica lub opiekuna aktywnością nastolatka w aplikacji, w tym, czasie przed ekranem, porami w których można ogląda TikToka czy rodzajem treści - podkreśla Żaczko.

Ją także TikTok rozszerza o dodatkowe elementy:

* opiekunowie będą mogli dostosować dzienny limit czasu przed ekranem dla nastolatka, w tym wybrać różne limity w zależności od dnia tygodnia. Dzięki temu dorośli mogą skrócić czas aktywności w aplikacji w dni robocze, gdy dziecko chodzi do szkoły, a wydłużyć go w weekendy, święta czy wakacje.

* rodzice w jednym miejscu znajdą podsumowanie dotyczące ilości czasu spędzonego w aplikacji, liczbę uruchomień TikToka oraz zestawienie czasu spędzonego na platformie z podziałem na dzień i noc. Takie dane będą pomocnym argumentem w czasie rozmów na temat konieczności ograniczenia przez dziecko aktywności online.

* Wyciszanie powiadomień: TikTok umożliwia ustawienie harmonogramu wyciszania powiadomień na kontach nastolatków. Konta użytkowników w wieku 13-15 lat nie otrzymują domyślnie powiadomień push od 21:00, zaś osoby w wieku 16-17 lat mają je wyłączone od 22:00.

Żaczko poinformował również, że TikTok pracuje nad nowym systemem oceny treści w oparciu o ich dojrzałość tematyczną. Pierwsza, pilotażowa wersja rozwiązania została już uruchomiona dla języka angielskiego i wybranych krajów i uniemożliwi wyświetlanie treści o wyraźnie dojrzałej tematyce użytkownikom poniżej 18 roku życia. Jeśli takie tematy zostaną wykryte, filmowi zostanie przypisana określona ocena. Wszystko po to, aby uniemożliwić oglądanie go najmłodszym użytkownikom platformy.

