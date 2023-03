Bezpieczeństwo energetyczne to priorytet

Polska jest bezpieczna, niezależna i suwerenna energetycznie, z poczuciem, że nikt nie będzie nam dyktował, jaką politykę mamy prowadzić – powiedział dziś w Świnoujściu wicepremier Jacek Sasin.

Jacek Sasin uczestniczył w konferencji prasowej w Świnoujściu w związku z tym, że pierwszy z ośmiu planowanych gazowców należący do PKN Orlen dotarł wczoraj do terminalu z dostawą amerykańskiego LNG.

Podjęliśmy dzieło zerwania z zależnością od surowców rosyjskich – mówił wicepremier Jacek Sasin. I przypomniał, że do naszego kraju nie płynie już „ani jeden procent gazu ani jeden procent ropy z Rosji”.

Wicepremier Sasin wskazał, że rządowi chodziło o to, by w Polsce było bezpiecznie. - By nikt nie dyktował nam warunków i by to przekleństwo że Rosja nam zakręci kurek znikło – stwierdził. - Teraz mamy tę swobodę, że możemy prowadzić politykę na rzecz suwerenności dobrą dla Polaków.

Jacek Sasin dziękował prezesowi PKN Orlen Danielowi Obajtkowi i prezesom PGNiG za działania i wsparcie konsolidacji firm i utworzenia koncernu multienergetycznego, by poprawić bezpieczeństwo Polski.

Koncern, który ma siłę negocjacji, liczy się w regionie, bo w dzisiejszym świecie liczą się duże firmy, dysponujące odpowiednim kapitałem i mogące realizować kosztowne inwestycje – mówił prezes Obajtek.

I dodał, że plan inwestycyjny Orlenu opiewa na 320 mld zł. Z tej kwoty 70 mld zł zostanie wydatkowane na nowe złoża i wydobycie surowców. Prezes Orlenu przypomniał, że dzięki powstaniu koncernu i dywersyfikacji Polska „ma jedną z najniższych cen paliwa w Europie, udało się też zamrozić ceny gazu”, do czego Orlen dopłaca 14 mld zł rocznie.

Do końca 2024 roku PKN Orlen będzie posiadał 4 własne gazowce, a dwa lata później – pełną flotę.

Agnieszka Łakoma