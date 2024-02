Obajtek: Orlen najsilniejszą polską marką na świecie

Orlen jest najsilniejszą polską marką na świecie, a 81 procent Polaków uważa, że posiadanie takiego koncernu jest dobre dla kraju – mówił dziś w czasie konferencji prasowej, podsumowując swoją pracę odwołany dziś prezes Grupy Orlen Daniel Obajtek.

Daniel Obajtek zaprezentował osiągnięcia koncernu w swojej kadencji / autor: PAP/Radek Pietruszka

Z czwartej ligi do ekstraklasy

Zdaniem prezesa Orlenu koncern przeszedł z czwartej ligi do ekstraklasy. - Jesteśmy w gronie firm liczących się w Europie i to Orlen przeprowadza transformację paliwowo- energetyczną naszego kraju, choć to były trudne czasy, gdy świat zastanawiał się, w jakim kierunku iść - mówił Daniel Obajtek.

Prezes uważa, że tylko fuzja z Orlenem uchroniła Lotos i zapewniła mu przetrwanie, by mógł się rozwijać.

Podjęliśmy się tego tytanicznego zadania; nie tylko w przypadku Lotosu ale także Energi i PGNiG, by zyskały dodatkowe możliwości pozyskania kapitału – dodał.

Zdaniem szefa Orlenu, wyceny fuzji są podważane przez pseudofachowców, a decyzje w tym zakresie w branży paliwowej zapadają także na świecie i w Europie. - ENI, Repsol czy TOTAL – one też przeszły procesy konsolidacyjne – dodał.

Gospodarka powinna być mocno wspierana przez środowiska polityczne, a jeśli są wątpliwości – to powinny być rozstrzygane na poziomie instytucji w atmosferze dialogu a nie w atmosferze szopki medialnej, która prowadzi do obniżenia wartości firmy – mówił Daniel Obajtek. - Czy wyobrażacie sobie, że w taką firmę ktoś będzie chciał zainwestować? Czy widzieliście koncern, który by ujawniał umowy handlowe?

Prezes zarządu Orlen Daniel Obajtek podczas konferencji prasowej / autor: PAP/Radek Pietruszka

Najważniejsze są efekty biznesowe

Daniel Obajtek „jako odchodzący prezes” zaapelował, by oceniać firmę przez efekty biznesowe. - Bo ja nie jestem właścicielem, tylko Państwo Polskie oraz fundusze, które oceniają nasz koncern przez ratingi inwestycyjne - dodał.

Daniel Obajtek przypomniał również, że w ostatnich latach Orlen był w dobrej kondycji finansowej.

W biznesie mówi się „sprawdzam”, nie ukrywamy wyników, w 2015 r. było 80 mld zł przychodów a w 2023 - ok. 350 mld zł. Zaś przez 7 ostatnich lat koncern zarobił 87 mld zł – mówił.

Daniel Obajtek mówił, że dzięki fuzjom i synergiom możliwe stało się opracowanie strategii, zakładającej inwestycje na poziomie 320 mld zł do 2030 roku. Tylko w 2023 roku efekty synergii osiągnęły wartość 1,5 mld zł. Szef koncernu mówił dziś, że w 2015 r. wydatki na inwestycje wynosiły 3 mld zł, co nie wystarczało, by się rozwijał; a teraz to ok. 40 mld zł rocznie.

Orlen to kluczowa firma dla zapewnienia Polsce bezpieczeństwa energetycznego / autor: PAP/Radek Pietruszka

Na rzecz bezpieczeństwa energetycznego

Wiele mówi się o bezpieczeństwie energetycznym, udało się przejść z niemal 90-procentowego uzależnienia od dostaw surowców z Rosji do 30 proc. w roku agresji Rosji na Ukrainę – mówił szef Orlenu. - Gdyby nie kontrakty z Arabią Saudyjską byłyby problemy z dostawami ropy do przerobu w 2022 roku. Wiele rafinerii w Europie miało trudności z zaopatrzeniem - dodał

Tak samo wspomniał o znaczeniu pozyskiwania nowych złóż przez spółki PGNiG, w efekcie czego połowa potrzebnego gazu w kraju pochodzi z własnych zasobów w kraju i zagranicą. W opinii prezesa Obajtka, PGNiG sam nie byłby w stanie realizować inwestycji w wydobycie w Norwegii.

Biznes multienergetyczny: ropa, wodór, atom

Grupa Orlen w swojej strategii, opublikowanej w zeszłym roku, zakłada do końca dekady poprawę efektywności i ograniczenie emisji oraz rozwój odnawialnych źródeł energii. Koncern planuje w związku z tym wydać w sumie około 320 mld zł, z czego około 120 mld zł przeznaczy na zielone projekty. Na liście jest przede wszystkim budowa morskich i lądowych farm wiatrowych ale także fotowoltaika, produkcja biogazu i biometanu. W tym roku ruszy budowa morskiej farmy wiatrowej o mocy do 1,2 GW, którą Orlen realizuje we współpracy z Northland Power. Kilka dni temu ruszyły prace przy budowie bazy serwisowej do obsługi farmy czyli port macierzystego dla jednostek transportujących sprzęt i personel techniczny odpowiadający za utrzymanie inwestycji.

Koncern stawia również na produkcję biopaliw nowej generacji i odnawialnego wodoru. Na przykład za cztery lata na terenie zakładu w Gdańsku powstanie instalacja produkująca niskoemisyjny wodór z wykorzystaniem elektrolizera o mocy 1 MW, a takżę farma fotowoltaiczna.

Koncern przygotowuje również we współpracy z firmą Synthos (w oparciu o amerykańską technologię) budowę małych, modułowych reaktorów. Pierwsze SMR-y mają rozpocząć działalność jeszcze przed 2030 rokiem, wybrano już część lokalizacji.

Dzięki tym inwestycjom do końca dekady Orlen mniejszy o jedną czwartą emisję z działalności rafinerii, części petrochemicznej oraz wydobycia złóż a także o 40 proc. w swoich elektrowniach i ciepłowniach.

Plany na pożegnanie

Dziś także szef Orlenu oddał się do dyspozycji Rady Nadzorczej w związku z zaplanowanym na 6 lutego b.r. Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniem Akcjonariuszy firmy. Rada nadzorcza spółki postanowiła odwołać Daniela Obajtka z zarządu Orlenu z upływem dnia 5 lutego 2024 roku.

„Rada Nadzorcza Spółki, po zapoznaniu się z pismem Prezesa Zarządu ORLEN S.A. Pana Daniela Obajtka, w którym oświadczył, że +oddaje się do dyspozycji Rady Nadzorczej, w zakresie sprawowanej funkcji+, postanowiła odwołać Pana Daniela Obajtka z Zarządu ORLEN S.A. z upływem dnia 5 lutego 2024 roku” - napisano w komunikacie giełdowym Orlenu.

Daniel Obajtek: „Zostawiamy następcom wiele planów i projektów” / autor: PAP/Radek Pietruszka

Na zakończenie konferencji Daniel Obajtek życzył następcom, by kontynuowali rozpoczęte projekty.

Zostawiamy jeszcze wiele planów akwizycyjnych i projektów inwestycji. Nie musicie wszystkiego wycofywać i burzyć - dodał.

Agnieszka Łakoma

