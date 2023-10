Bezpieczeństwo energetyczne kluczowe dla przyszłości Polski

Budowa silnej Polski to najważniejsze zadanie realizowane przez rząd Zjednoczonej Prawicy. Rozumiemy je jako wzmacnianie potencjału militarnego i gospodarczego naszego państwa. W czasach wojny za naszą wschodnią granicą szczególne znaczenie ma budowa bezpieczeństwa energetycznego. Ostatnie lata pokazały, że nasza polityka jest skuteczna, choć w stolicach wielu państw europejskich budzi sprzeciw – pisze na łamach rocznika „Polski Kompas 2023” Jacek Sasin, minister aktywów państwowych

Nie ulegamy tymczasowym modom ani szantażom czy groźbom, które są kierowane pod adresem Warszawy. Nasz rząd stawia na rozwiązania, które w perspektywie dziesięcioleci będą stanowiły o sile Rzeczypospolitej. Właśnie w ten sposób postrzegamy budowę bezpieczeństwa energetycznego. A jak ono jest ważne, najdobitniej pokazuje bezprecedensowy kryzys energetyczny wywołany przez Rosję oraz to, co wydarzyło się po jej agresji na Ukrainę.

Marsz w kierunku atomu

Dla nas jest jasne, że od transformacji energetycznej nie ma odwrotu. Transformacja ta musi być jednak racjonalna, a nie podyktowana ideologią, a u jej podstaw musi leżeć bezpieczeństwo energetyczne. Musi też być przeprowadzona sprawiedliwie, a także uwzględniać interes narodowy i gospodarczy poszczególnych państw. Tu nie może być mowy o dyktacie bogatych i wysokorozwiniętych gospodarek zachodniej Europy.

Polska energetyka w 70 proc. jest dziś oparta na węglu, dlatego czeka nas ogromna i kosztowna przemiana tego sektora. To proces rozpisany na lata. Dopóki jednak nie zostaną stworzone alternatywne źródła energii, nie może być mowy o całkowitym wyeliminowaniu polskiego węgla.

Właśnie dlatego podejmujemy działania zmierzające do zbudowania energetyki odnawialnej. Nie ulega jednak wątpliwości, że w polskich warunkach OZE nie gwarantuje stabilności systemu. To zaś sprawa zasadnicza. W związku z tym, aby zapewnić niezależność i bezpieczeństwo energetyczne państwa, Polska zdecydowała się na dynamiczny marsz w kierunku atomu i inwestycje w elektrownie jądrowe. Plany przewidują, że do 2040 r. będziemy mieć trzy wielkoskalowe elektrownie jądrowe. Oprócz dwóch rządowych realizowany jest wspólnie przez PGE i ZE PAK, we współpracy z koreańską firmą KHNP, trzeci projekt biznesowy. Równolegle największe polskie spółki, takie jak Orlen czy KGHM, planują też inwestycje w tzw. SMR-y, czyli technologię małych reaktorów jądrowych, które dopełnią program rządowy.

Energetyka jądrowa będzie podstawą. Jej rozwój pozwoli zaspokoić rosnące zapotrzebowanie na czystą i stabilną energię elektryczną. Jednocześnie energetyka jądrowa to ogromna szansa dla całej polskiej gospodarki, to może być istotny impuls do jej rozwoju. Ten rodzaj energetyki może się stać kołem zamachowym całego przemysłu. Chcemy, aby polskie przedsiębiorstwa w jak największym stopniu uczestniczyły w procesach związanych z rozwojem energetyki jądrowej. Wierzymy, że realizacja obranego kierunku istotnie przyczyni się do stworzenia zupełnie nowego sektora polskiej gospodarki. Sektora, który będzie się charakteryzował wysokim zaawansowaniem technologicznym oraz tysiącami dobrze płatnych miejsc pracy.

Jesteśmy bezpieczni energetycznie

Naszym celem jako rządu Zjednoczonej Prawicy jest zapewnienie Polsce pełnego bezpieczeństwa energetycznego. Ostatnie miesiące jasno pokazują, jak to istotne.

Jeszcze w 2015 r., gdy przejmowaliśmy władzę po rządach Platformy Obywatelskiej i PSL, Polska importowała prawie 100 proc. gazu z Rosji i prawie 100 proc. ropy naftowej z Rosji. Byliśmy krajem niemal całkowicie uzależnionym od dostaw surowców energetycznych z tamtego kierunku, a tym samym byliśmy państwem wystawionym na niebezpieczeństwo szantażu ze strony reżimu Władimira Putina. Szantażu, który wielokrotnie wisiał nad naszymi głowami, a który sprowadzał się do takiego kolokwializmu: czy Rosjanie zakręcą kurek z gazem czy nie? Czy będziemy mieli ciepło w naszych domach, czy będziemy musieli marznąć, czy nasz przemysł będzie mógł działać, czy zabraknie mu energii do prowadzenia działalności? Warto sobie uzmysłowić, że jeśli dziś możemy powiedzieć, że Polska jest bezpieczna, a przez kryzys energetyczny przeszła w miarę łagodnie, to jest to przede wszystkim zasługa tego rządu i jego determinacji, by uniezależnić Polskę od rosyjskich surowców energetycznych.

Kiedy po agresji Rosji na Ukrainę rząd postawił na odcięcie od dostaw rosyjskiego węgla, opozycja straszyła Polaków, że ich domy nie będą ogrzane, nie będą oświetlone i wszystkim grozi prawdziwa apokalipsa. Dzisiaj, z perspektywy czasu, każdy może ocenić, kto miał wtedy rację. Dzięki skutecznym działaniom rządu PiS czarne scenariusze, które kreśliła opozycja, się nie ziściły. Możemy powiedzieć, że jesteśmy bezpieczni energetycznie.

Dziś w Polsce nie ma ani jednego metra sześciennego gazu z Rosji, ani jednego litra ropy naftowej, ani jednej tony rosyjskiego węgla. Polska zrzuciła z siebie to jarzmo, które przez wiele dziesięcioleci stanowiło zagrożenie dla naszego bezpieczeństwa energetycznego. To nie zrobiło się samo – to efekt działań ze strony rządu.

Osiągnięcie tego celu nie byłoby możliwe bez inwestycji w gazoport w Świnoujściu czy gazociąg Baltic Pipe. To właśnie te projekty zabezpieczyły dostawy gazu do Polski. Dzięki naszym staraniom udało się spełnić testament śp. prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego w tym zakresie. To właśnie prezydent Kaczyński wielokrotnie podkreślał, że po to, by Polska mogła się rozwijać, przede wszystkim musi być bezpieczna, także w zakresie energetyki. Dziś jest bezpieczna!

Jacek Sasin minister aktywów państwowych, laureat Polskiego Kompasu w 2020 r.

