Ile kalorii spalamy podczas pracy umysłowej?

Gdy mówimy o spalaniu kalorii, to od razu przed oczami pojawiają się nam intensywne ćwiczenia fizyczne, pot i samozaparcie

Glukoza będąca podstawowym źródłem energii dla pracujących mięśni zasila także mózg. Pozostaje więc pytanie czy wytężając swój umysł jesteśmy w stanie spalić dużo kalorii?

Na równi z ćwiczeniami

Po dłuższym przesiadywaniu nad ciężkim zadaniem lub uczeniem się nowych wiadomości, mózg w końcu tak jak inne narządy prędzej czy później się zmęczy i nie będzie w stanie funkcjonować równie efektywnie. Więc ośmiogodzinna praca umysłowa za biurkiem potrafi zmęczyć w podobnym stopniu co praca fizyczna, choć nie bolą nas mięśnie, tylko głowa. Potrzeby energetyczne mózgu

Pomimo, że ten praktycznie najważniejszy organ w naszym ciele jest nieporównywalnie mniejszy i lżejszy od masy mięśni szkieletowych, to potrzebuje on nawet więcej energii. Warto wspomnieć, że w pierwszej kolejności glukoza, krew oraz inne płyny dostarczane są właśnie do mózgu, nie do mięśni.

Wedle szacunków masa mózgu stanowi zaledwie dwa procent masy całego ciała, ale za to wymaga około 20 procent całkowitego zapotrzebowania na energię. Udowodniono, że intensywne procesy myślowe neuronów stymulują ciało. Naczynia krwionośne zlokalizowane w mózgu rozszerzają się, a natleniona krew wraz z glukozą szybciej do niego trafiają. Pokazuje to, że wytężony wysiłek umysłowy zwiększa zapotrzebowanie na energię.

Na Uniwersytecie Johna Mooresa w Liverpoolu przeprowadzono badanie mające na celu sprawdzenie poziomu cukru we krwi i czy będzie się on zmniejszał w miarę postępu ciężkiej pracy umysłowej oraz czy osoby spożywające dużo glukozy są bardziej wydajne w pracy. Uczestników podzielono na dwie grupy. Pierwsza z nich miała za zadanie odczytywać kartki przypisując im odpowiedni kolor, natomiast zadanie grupy drugiej było trudniejsze. Oni także mieli odczytywać kolor napisów, z tym, że napisy były w innych kolorach, niż faktyczny kolor. Wedle oczekiwań, u osób z grupy drugiej odnotowano większy spadek glukozy we krwi, co mogło być spowodowane większym wysiłkiem umysłowym. Wyniki nie dały jednak odpowiedzi na drugie pytanie, ale są jeszcze wyniki innych badań. Mówią one o tym, że osoby na co dzień nie trudniące się trudną umysłowo pracą, na przykład fizyka czy chemika, gdy miały zmierzyć się z ich pracą, to ich zapotrzebowanie znacząco wzrosło, w porównaniu do osób wykonujących tę profesję dzień w dzień.

Czy myśląc intensywnie można schudnąć?

Jak najczęstsze wykonywanie zadań wymagających od nas dużego zaangażowania oraz skupienia, takie jak rozwiązywanie łamigłówek lub krzyżówek z pewnością pomoże pozostać naszemu mózgowi w formie oraz jest nieocenione w przypadku profilaktyki chorób wieku starszego.

Jednak, jeżeli zależy nam na efektywnym spalaniu kalorii, to niestety, ale praca umysłowa nie zda się tutaj na wiele. Wynika to przede wszystkim z różnej aktywności mózgu podczas wykonywania zadań i trudno w związku z tym ustalić, ile tak naprawdę kalorii przepalamy. Co więcej różnice te są tym większe, iż różnią się one w zależności od danej osoby. Ciężko także określić czy dana czynność jest dla nas energochłonna, gdyż jest to zwyczajnie trudne do sklasyfikowania. Dlatego też intensywna praca umysłowa, choć z pewnością poprawia funkcje poznawcze, to nie jest idealnym sposobem na spalanie tkanki tłuszczowej.

Filip Siódmiak