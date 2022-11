Cardio czy interwały?

Chcąc zgubić zbędne kilogramy, oprócz diety decydujemy się na wykonywanie regularnych ćwiczeń fizycznych

Odwieczna walka pomiędzy zwolennikami treningu cardio oraz treningów interwałowych trwa po dziś dzień. Jakie są zalety oraz wady obu tych rodzajów treningu i jak wpływają na redukcję masy ciała?

Trening cardio

Inaczej zwany aerobowym lub tlenowym. Jest wysiłkiem o umiarkowanym i jednostajnym tętnie. Dobrze zaplanowany i regularny, pozwala na dotlenienie organizmu oraz poprawę ogólnej kondycji i wydolność ciała. Nie powinien on być przerywany oraz powinien trwać od minimum 30 do 60 minut. Aby w pełni wykorzystać potencjał tego treningu, należy go wykonywać (przynajmniej na początku) codziennie. Po pewnym czasie oraz zwiększeniu swojego pułapu tlenowego może on być wykonywany rzadziej. Często polecany jest wraz z połączeniem z treningiem siłowym, dzięki któremu zachowamy ciężko wypracowaną masę mięśniową, przy jednoczesnej utracie tkanki tłuszczowej. Z powodzeniem nada się dla nowicjuszy, osób niewytrenowanych oraz z nadmierną masą ciała. Przykładowy trening cardio to bieg, marsz, jazda na rowerze, czy orbitrek.

Trening interwałowy

Jest treningiem o zdecydowanie większej intensywność oraz krótszym czasie trwania. Jak wynika z nazwy w tym wysiłku naprzemiennie występują okresy pracy maksymalnej, chwili odpoczynku oraz niskiego wysiłku. Dla przykładu, przez pierwsze 20 sekund biegniemy sprintem, po czym zwalniamy do marszu, a po chwili przyspieszamy do lekkiego truchtu i tak w koło. Zwykle taki trening w całości trwa około 30 minut, pozwala spalić sporo kalorii w relatywnie krótszym czasie. Nie jest jednak polecany osobom początkujących, ponieważ nie są przygotowane do tak intensywnego wysiłku. W odróżnieniu od treningu cardio nie należy wykonywać go codziennie, tylko przynajmniej co dwa dni, aby w pełni się zregenerować pomiędzy treningami. I pamiętajmy, że intensywność takiego treningu może utrudniać wykonanie odpowiednio ciężkiego treningu siłowego, jeżeli budowa masy mięśniowej jest naszym priorytetem.

Wady obydwu rodzajów treningu

Każdy z tych treningów znacząco się różni, toteż nie dla każdego jest przeznaczony i należy dobrać program treningowy odpowiedni do naszych możliwości. W odróżnieniu od treningu cardio, interwały nie będą osiągalne dla każdego, przynajmniej z początku. Jest on przeznaczony dla osób średniozaawansowanych, lub profesjonalistów. Za to nie powinien on być wykonywany zbyt często oraz w godzinach wieczornych, gdyż niektórzy mogą doświadczać po nim zbyt dużego pobudzenia, „nabuzowania” oraz eksplozji endorfin, tak że uniemożliwi im to spokojne zaśnięcie.

Cardio będzie idealnym rozwiązaniem dla osób zaczynających swoją przygodę z aktywnością fizyczną. Może być także wykonywany codziennie, o każdej porze dnia i nie męczy tak bardzo centralnego układu nerwowego, jak trening interwałowy. Co prawda będzie trwać dłużej, ale dla niektórych może to się okazać lepszym rozwiązaniem. Mogą w tym czasie, na przykład czytać, czy oglądać serial, ale pamiętajmy żeby nie za bardzo oddać się przyjemności, kosztem wysiłku włożonego w trening.

Co lepiej spala tkankę tłuszczową?

Interwały zdecydowanie pozwolą nam spalić większą ilość kalorii, w krótszym czasie. Istniej również coś takiego jak zwiększony pobór tlenu, już po skończonym wysiłku i trwa on około 24 godziny. Według tej teorii nasz organizm zużywa więcej energii, w związku z intensywniejszym wysiłkiem oraz jego różnym natężeniem.

Z kolei cardio wymagać będzie od nas więcej samozaparcia i silnej woli, aby wytrzymać dłuższy czas i się nie nudzić, bo powiedzmy szczerze: w przypadku treningu tlenowego nie mamy często się czym zająć, za to przy interwałach musimy bardziej się skupić oraz włożyć więcej zaangażowania i siły w trening.

Koniec końców oba te rodzaje treningu będą bardzo dobrym oraz skutecznym narzędziem w walce ze zbędnymi kilogramami. Pamiętajmy też, że nie chudniemy dzięki ćwiczeniom, a głównie dzięki odpowiedniej diecie i regeneracji.

Filip Siódmiak