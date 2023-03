"Rz": Gigantyczne nakłady rządu na zielone inwestycje. Ceny prądu spadną?

Znamy szczegóły założeń do aktualizacji strategii energetycznej. Gigantyczne nakłady finansowe czekają OZE i energetykę jądrową, a ceny wytwarzania prądu mają radykalnie spaść - donosi w poniedziałek „Rzeczpospolita”.

Z projektu dokumentu aktualizującego obecną Politykę Energetyczną Polski do 2040 r., do którego dotarła „Rzeczpospolita” wynika, że blisko 730 mld zł mają kosztować inwestycje w rozwój nowych mocy do produkcji prądu planowane do 2040 r. Najwięcej mają kosztować morskie farmy wiatrowe i tzw. duży atom.

Według projektu Ministerstwa Klimatu i Środowiska produkcja energii w 2030 r. ma wynieść 199,9 TWh (w 2022 r. było to 173,5 TWh), z czego 69,4 TWh (34,7 proc.) to źródła na węgiel kamienny i brunatny, wiatr na lądzie to 34,4 TWh (17,2 proc.), gaz 29,4 TWh (15 proc.), słońce 25,1 TWh (12,5 proc.), wiatraki na morzu 21,6 TWh (10,7 proc.) oraz biogaz i biomasa 10,1 TWh (4,9 proc.). Tylko OZE ma pokryć w 46,6 proc. potrzeby energetyczne. To duży wzrost, bo w 2022 r. było to 17,4 proc- czytamy.

Jak podaje dziennik, „w docelowym 2040 r. produkcja energii ma wynieść 243,6 TWh, z czego m.in. elektrownie wiatrowe na morzu dostarczą 43,7 TWh (18 proc.), wiatr na lądzie 34,1 TWh (14 proc.), fotowoltaika 29 TWh (12 proc.), tzw. duża energetyka jądrowa 39,6 TWh (16,3 proc.), małe elektrownie jądrowe 15,4 TWh (6,3 proc.), a biomasa i biogaz będą produkować 14,3 TWh (5,8 proc.)”.

Patrząc na inne emisyjne źródła, to 35,5 TWh (15 proc.) ma pochodzić z elektrowni gazowych, 20,3 TWh (8,3 proc.) z jednostek na węgiel kamienny i brunatny. System energetyczny mają stabilizować magazyny energii o mocy zainstalowanej 5 GW i elektrownie szczytowo-pompowe o mocy 4,8 GW. Liczby wskazują, że produkcja energii w 2040 r. będzie się opierać głównie na źródłach zeroemisyjnych: OZE w 50,8 proc., atom w 22,6 proc - donosi „Rzeczpospolita.

Z informacji podanych przez gazetę wynika, że „szacowane w projekcie łączne nakłady inwestycyjne na rozwój nowych mocy produkcji prądu do 2040 r. to 726,4 mld zł, z czego 86 proc. to wydatki na moce zeroemisyjne, a więc 60 proc. na OZE, 26 proc. zaś na atom”.

Łączne nakłady na rozwój mocy OZE do 2040 r. wyniosą 440 mld zł, z czego 221,2 mld zł to środki na morską energetykę wiatrową, 106,4 mld zł na fotowoltaikę i blisko 71,4 mld zł na lądową energetykę wiatrową. Z innych kluczowych dla bezpieczeństwa energetycznego elementów systemu warto wymienić nowe magazyny energii i elektrownie szczytowo-pompowe. Nakłady na te technologie mają wynieść ponad 57 mld zł. Z kolei koszt elektrowni na biomasę i biogaz to 33,4 mld zł. Ważny dla stabilizacji dostaw duży atom ma kosztować 143 mld zł, a małe elektrownie jądrowe 45 mld zł. Wreszcie nowe moce gazowe to koszt 28,4 mld zł - czytamy.

pap, jb